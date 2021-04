Seit Jahren streitet die Rheinsberger Wohnungsgesellschaft mit dem Landkreis über Müll. Es geht dabei um Mülltonnen, die der Kreis bezahlt bekommen will, die die Rewoge aber nicht braucht. Nun gibt es demnächst einen Termin vor Gericht.

Die Rewoge hat in den Wohnsiedlungen Müllstandsflächen gestaltet. Dort stehen zwar nach wie vor viele Mülltonnen. Der Restabfall landet nun aber in großen Containern statt in den kleinen Einzelbehältern. Mit dem Kreis streitet das Wohnungsunternehmen nun, wie viele davon es braucht. Quelle: Henry Mundt