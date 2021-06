Wer als Gastgeber Geld für ein Babybett nimmt, der muss in Rheinsberg höheren Tourismusbeitrag an die Stadt überweisen. Ein Gastgeber aus Luhme ärgert sich über diese Regel. Der Bürgermeister verteidigt sie – und auch die Stadtvertreter sehen keinen Handlungsbedarf.

Bettchen am Elternbett in touristischen Unterkünften sorgte am Montagabend für kurzen Streit in der Rheinsberger Stadtverordnetenversammlung. Quelle: Fabian Strauch