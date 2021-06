Rheinsberg

Eine Abgabe fürs Babybett zahlen? Das findet Freke Over absurd. Und trotzdem muss der Betreiber des Ferienlands Luhme immer wieder mal Geld als Gegenleistung für die Aufnahme der lieben Kleinen überweisen – auch wenn er an ihnen nichts verdient, wie er beteuert.

Gegenleistung fürs Babybett: kaum der Rede wert

Genau deshalb will der Linken-Fraktionschef die Praxis in Rheinsberg kippen, dass Hoteliers oder Ferienhausanbieter auch für Betten bezahlen müssen, die sie lediglich neben die elterliche Schlafstatt schieben. „An sich ist der Vorgang irre: Es ist eine Serviceleistung, die ein Gastgeber erbringt, die höchstens mal mit einer Aufwandsentschädigung aufgewogen wird“, beschreibt Over die Situation. Und trotzdem wolle die Stadt Geld dafür sehen. Und zwar im vollen Umfang, als ob es sich bei dem Nachwuchs an der Bettkante um einen vollzahlenden Erwachsenen handeln würde.

Rheinsberger Gastgeber empfindet Regel als ungerecht

Denn die Bettenanzahl ist eine der Grundlagen, nach denen die Stadt die Tourismusabgabe berechnet. Keine entscheidende, gibt Over zu. Immerhin aber eine. „Es sind vielleicht 100 Euro im Jahr, also nichts, was einen umbringt“, schränkt der Lokalpolitiker ein. „Dass ein quasi kostenfreies Bett genauso viel zählt wie ein Gästebett, ist aber auch eine Art Ungerechtigkeit, die mich aufregt.“

Und die der Stadt aus seiner Sicht mehr abverlangt, als sie ihr einbringt. Schon allein die Bearbeitung seiner Widersprüche koste die zuständige Rathausmitarbeiterin gewiss geraume Zeit – und somit Geld. Wenn es noch andere gibt, die sich wehren, dann komme schon ein beträchtlicher Aufwand zusammen.

Bürgermeister spricht vom Einzelfall

Ob das Problem tatsächlich noch andere betrifft, weiß Over nicht. Für Frank-Rudi Schwochow ist indes klar: Der Versuch, die Babybetten-Abgabe zu stürzen, müsste „Lex Over“ genannt werden. Denn er allein wehre sich mit Widersprüchen dagegen.

Die anderen haben auch keinen Grund dafür. So sieht es der Stadtchef. Denn die meisten nehmen kein Geld von den Eltern, wenn sie ihnen ein Kinderbett anbieten – und müssen laut Schwochow dann auch nichts an die Stadt abführen. „Wer damit aber Geld verdient, der muss zahlen.“

Over: „Wo fängt ein Doppelbett an?“

Over sieht diese Frage als Kuriosität, bei der andere Kommunen nicht ansatzweise auf die Idee kommen, abzukassieren. Für ihn wäre wichtiger, dass Rheinsberg festlegt, wie breit ein Bett für Gäste sein muss, damit es als eine Schlafgelegenheit für zwei Personen gilt. „Die Frage ist: Wo fängt ein Doppelbett an?“

Er könne zwar als Gastgeber mal ausnahmsweise ein 1,30 Meter breites Bett an gleich zwei vermieten, zumuten könne er das aber nur Frischverliebten oder kleinen Kindern. Sprich: Ein solches Bett sollte grundsätzlich als Schlafstatt für eine Person gelten – und auch so bei der Berechnung des Tourismusbeitrags berücksichtigt werden.

Schwochow scheut diese exakte Festlegung. Er verweist darauf, dass die Stadt dann personalaufwändige Kontrollen durchführen müsste. Genau deshalb habe sie ab 2016 darauf verzichtet. Overs Antrag, das rückgängig zu machen und auch die Babybett-Bestimmung zu streichen, haben die Stadtvertreter jetzt abgelehnt.

