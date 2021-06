Soziales Zentrum oder doch Pflegeeinrichtung: Was soll in der früheren Kita „Märchenland“ entstehen? Darüber gab es jetzt erneut heftige Debatten und unangenehme Fragen in Rheinsberg. Bevor eine Entscheidung fiel, verließ fast die Hälfte der Stadtverordneten vorzeitig die Sitzung.