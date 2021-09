Strom für städtische Gebäude soll künftig in Rheinsberg dem Öko-Ansatz folgen

Rheinsberg

Eigentlich sollte sich die aktuelle Stromdebatte in Rheinsberg vor allem mit einem Detail befassen: Darf der Bürgermeister alleine entscheiden, welches Unternehmen ab dem kommenden Jahr den Strom für Schulen, Kitas oder Straßenlaternen liefern darf. Dann ging es im Hauptausschuss aber ganz schnell um eine ganz andere Frage: Welcher Strom soll’s für Rheinsberg sein: egal welcher, Hauptsache billig, oder doch lieber der aus erneuerbaren Energien, der vielleicht am Ende ein wenig teurer ist.

Freke Over kritisierte, dass die Verwaltung in ihrem Vorschlag für die anstehende Neuausschreibung der Lieferaufträge kein Wort über die Art des Stroms verliert. Tatsächlich steht in dem Papier, dass der Preis zu 100 Prozent darüber entscheiden soll, welcher Anbieter den Zuschlag erhält. Der Linken-Fraktionschef forderte, dass der Verwaltungschef verpflichtet werden soll, nur einer Firma den Vorzug geben zu dürfen, die ausschließlich Öko-Energie in die Steckdosen der Stadt liefert.

Rheinsberg als Vorreiterin in der Pflicht

Das würde allerdings hohe Mehrkosten verursachen, opponierte Frank-Rudi Schwochow. Er geht von vielen Tausend Euro pro Jahr aus. „Wollen wir uns das leisten?“, fragte der Bürgermeister, der seit Jahren mahnt, Rheinsberg sei in einer schwierigen finanziellen Lage.

„Ich würde es als selbstverständlich sehen“, entgegnete Over. Schließlich sei die Kommune schon seit Jahrzehnten Brundtlandstadt. Sie hat sich als Vorreiterin in Sachen Klimaschutz damit verpflichtet, nicht nur auf Energieeinsparungen in allen Bereichen besonders zu achten. Ziel ist dabei auch, von fossilen auf regenerative Energiequellen umzusteigen. Er glaube zudem nicht, dass es heutzutage deutlich mehr kostet, auf grünen statt auf herkömmlichen Strom zu setzen, so der Linken-Stadtverordnete.

Preislicher Bestbieter mit Öko-Touch für Rheinsberg

Ulrike Liedtke schlug einen Kompromiss vor. So soll die Stadt den Auftrag für die kommenden Jahre an einen Bestbieter mit einem ökologisch vertretbaren Angebot vergeben. Sprich: Es muss nicht der reine Öko-Strom sein, Schwochow soll aber nicht nur auf den Preis schauen, sondern auch die Umweltfrage mit in die Entscheidung für einen Anbieter einbeziehen. Der Ausschuss stimmte mehrheitlich dafür.

Bei der Stromlieferung geht es um Verträge, die zu nennenswerten Zahlungen führen. Rund 260.000 Euro im Jahr zahlte zuletzt Rheinsberg für den Strom in städtischen Einrichtungen und entlang der Straßen.

Von Celina Aniol