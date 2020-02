Suche nach Atommüll-Endlager: Amt kritisiert Infoabend in Neuruppin

Netzeband/Flecken Zechlin

Begeistert über die Infoveranstaltung zur Suche nach einem Endlager für Atommüll in Neuruppin scheint das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung kaum. Zwar begrüße man das Engagement, das Thema „in die Breite zu tragen“, sagt Pressereferentin Lisa Ahlers. Denn kaum jemand hat die Suche derzeit auf dem Schirm.

Der Bund wolle aber, dass das Verfahren fair und transparent abläuft. „Das kann nicht funktionieren, in dem unberechtigte Ängste geweckt werden und eine vermeintliche Betroffenheit suggeriert wird“, so die Vertreterin des Bundesamts.

Keine Vorentscheidung im Jahr 2020

Eingeladen zu dem Infoabend am 11. Februar an der Neuruppiner Evangelischen Schule haben die Grüne Liga Brandenburg und die Anti-Atom-Organisation „Ausgestrahlt“. Diese verweist auch darauf, dass Salzstöcke in der Nähe von Flecken Zechlin oder Netzeband Kandidaten für ein atomares Endlager sein könnten. Beide Organisatoren kritisieren die mangelnden Mitbestimmungsrechte in dem Verfahren.

Lisa Ahlers betont indes, dass im Moment noch gar nicht feststeht, welche Gebiete zu Debatte stehen. Die mit der Suche betraute Bundesgesellschaft für Endlagerung werde erst im Herbst in einem Zwischenbericht Gebiete benennen, die nach aktuellem Kenntnisstand als nicht geeignet erscheinen.

Weitere Untersuchungen für die Standortsuche

Erst nach weiteren Untersuchungen werde festgelegt, welche Standorte weiter erkundet werden sollen. Das werde unter Beteiligung der betroffenen Regionen stattfinden. „Der Zwischenbericht stellt also keine Vorentscheidung dar“, so Ahlers. Im Gespräch für einen Standort ist ebenfalls ein Ort in der Kyritz-Ruppiner Heide nahe Zempow – auch dort sind die Einwohner besorgt und alarmiert. Als bekannt wurde, dass für ein Atommüllendlager auch Schweinrich und Wredenhagen kurz hinter der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern infrage kommen, formierte sich auch dort Widerstand.

Kritik im Netz am Atommüll-Endlager: „Hirnverbrannt“

Schon jetzt können die Bürger aber mitbestimmen. Beispielsweise in der Beratungsgruppe, die am 18. Februar in Berlin tagt. Dieses Gremium bereitet jetzt schon inhaltlich die Fachkonferenz „Teilgebiete“, die nach der Veröffentlichung des Zwischenberichts stattfinden soll.

Die Idee, ein Endlager für Atommüll in Netzeband oder Flecken Zechlin zu errichten, stößt bei den MAZ-Lesern jedenfalls nicht gerade auf Gegenliebe. Die meisten kritisieren das auf unserer Facebook-Seite heftig. Von „Hirnverbrannt“ bis „Die spinnen wohl“ reichen dort die Kommentare. Nur wenige erinnern daran, dass in der Region ein stillgelegtes Kernkraftwerk gibt, das ebenfalls strahlenden Abfall produziert hat.

Weitere Informationen Die Veranstaltung in Neuruppin beginnt um 19 Uhr in den Räumen der evangelischen Schule Neuruppin, Regatta-Straße 9. Angebote des Bundes zur Beteiligung gibt es unter: www.base.bund.de.

Von Celina Aniol