Das Märchen von Wilhelm Hauff wird nicht so oft erzählt wie die Grimmschen Märchen – es hat aber viel Potenzial und ist heute aktuell wie eh und je: Es geht um Geld und Macht und was Geld aus jemandem macht. Die Deutsche Tanzkompanie Neustrelitz hat das Weihnachtsmärchen fantasievoll in Szene gesetzt.