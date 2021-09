Teure Umplanung: 280.000 Euro extra fürs Rheinsberger Rathaus

Rheinsberg

Es reiche nun, meinte Tom-Morten Theiß. Noch mehr Geld sollte die Stadt Rheinsberg für ihr neues, viele Millionen teures Rathaus nicht hinblättern. „Es ist unverantwortlich jetzt noch einmal 280.000 Euro mehr dafür auszugeben“, sagte der FDP-Mann in der Stadtverordnetenversammlung.

Die Rathausspitze hatte zuvor vorgeschlagen, bei ihrem Verwaltungsbau erneut Änderungen vorzunehmen – und damit auch, eine weitere Schippe bei der Finanzierung draufzulegen. Mit der zusätzlichen Summe, die zum großen Teil vermutlich nicht gefördert wird und somit aus eigener Tasche bezahlt werden muss, soll unter anderem der Ratssaal größer werden als zuletzt geplant. Daneben sollen aber auch bessere Bedingungen für Bibliothek und Verwaltung entstehen.

CDU-Mann mahnt Geld für Turnhalle an

Theiß monierte, es sei in der derzeit angespannten finanziellen Lage der Kommune, die zudem große Projekte wie die Sanierung der Schulen vor der Brust hat, für ein fragwürdiges Unternehmen. „Man kann sich auch anders behelfen“, sagte er. Schließlich tagen die Stadtverordneten auch jetzt, obwohl sie gar keinen Ratssaal haben.

Horst-Rainer Maranke sprang ihm bei. Wenn die Stadt nicht einmal die lange angemahnte Erneuerung der Turnhalle in Flecken Zechlin stemmen kann, dann soll sie auch nicht noch mehr Geld in das neue Rathaus pumpen, so der CDU-Mann. In dem Sportgebäude regne es mittlerweile kräftig herein, die Stadt habe aber nicht einmal die 60.000 Euro für die ersten Planungen des millionenteuren Umbaus in den Haushalt eingestellt. Er befürchte zudem, dass es beim Rathaus am Ende nicht alleine bei 280.000 Euro Mehrkosten bleiben wird, so Maranke.

„Ich bin unbedingt für die Sanierung der Turnhalle“, sagte Ulrike Liedtke. Sie halte es aber für falsch, die beiden Projekte gegeneinander auszuspielen, so die SPD-Fraktionschefin. Denn das eine sei genauso notwendig wie das andere. Und beim Rathausbau sei es nur jetzt noch im Rohbau möglich, grundlegende Veränderungen vorzunehmen. „Wir werden es später nie wieder geradebiegen können.“

Dass die Stadtverordneten aktuell die Sporthallen der Schulen für ihre Sitzungen nutzen, sei jetzt schon nicht optimal, erklärte Bauamtsleiter. Auf lange Sicht sei das aber kaum tragbar. Schließlich mussten zwei Vereine auf ein Treffen verzichten, damit sich alleine an dem Montagabend die Stadtvertreter in dem Turnraum der Rauschule treffen können.

Linke: Spätere Änderungen wären teuerer

In dem neuen Ratssaal sei nach bisherigen Planungen zwar genug Platz für die Abgeordneten, kaum aber für Zuschauer, ergänzte Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow. Wollte man das aber erst ändern, wenn das Gebäude fertig ist, dann würde das Rheinsberg noch viel mehr als jetzt kosten, betonte paul Kurzke von der Linken. „Wir müssen in den sauren Apfel beißen.“

Theiß stellte daraufhin den Antrag, lediglich den Ratssaal für 80.000 Euro anders als bislang zu gestalten. Er bekam aber keine Mehrheit. Diese erhielt am Ende doch der Vorschlag der Verwaltung, den auch schon die Arbeitsgruppe einhellig befürwortet hat, die sich mit der Problembaustelle Rathaus befasst.

