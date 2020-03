Teure Baumfrisur in Dierberg

Dierberg

Eine Menge Holz pro Baum sei es – so kommentiert Walter Luy die Kosten für den Baumschnitt in Dierberg. Dass ihm die Ausgabe nicht schmeckt, daraus macht der CDU-Mann kürzlich im Bauausschuss keinen Hehl.

62.500 Euro hat die Stadt fürs Frisieren der Linden in ihrem Ortsteil auf ihrer Investitionsliste für dieses und das nächste Jahr veranschlagt. Die Summe müsse man aber in Relation sehen, betont Ordnungsamtsleiter Daniel Hauke. Immerhin werden über 300 Bäume beschnitten. Und zwar gründlich.

Rund 200 Euro pro Baum in Dierberg

Die Kopflinden seien vor Jahren gepflanzt – und seitdem sich selbst überlassen worden. „Sie haben Riesenpeitschen entwickelt.“

Die Bäume wieder in eine vernünftige Form zu bringen, sei deshalb ein entsprechend großer Aufwand. Ein Preis von rund 200 Euro pro Pflanze sei deshalb nicht allzu hoch angesetzt, so Hauke.

Die Kronen zu stutzen, sei außerdem schon alleine wegen der Sicherheit wichtig. Die Stadt befürchtet, dass einzelne Äste abbrechen und jemanden auf den Kopf fallen könnten.

Linden verdunkeln Wohnzimmer in Dierberg

Der Bürgermeister sieht den Schnitt aus einem anderen Grund als notwendig: Viele Dierberger haben sich bei ihm beschwert, dass die wuchtigen Kronen ihnen das Sonnenlicht stehlen. „Die Leute haben im Sommer kein Licht in ihren Wohnzimmern“, sagt Frank-Rudi Schwochow an diesem Dienstag.

Die Aktion sei nun auch schon beendet. Oder so gut wie. Wegen des Naturschutzes haben die Linden zwar immer noch keine Kugelform. Das habe der Kreis nicht zugelassen. Immerhin seien die Kronen nun aber um etwa 30 Prozent kürzer.

Stadt muss Summe korrigieren

So teuer wie es im Plan steht, sei die Frisieraktion am Ende aber doch nicht, schränkt Schwochow ein und präsentiert eine Rechnung mit lediglich 23.000 Euro. Wieso in der Investitionsliste fast das Dreifache steht, das kann er nicht erklären.

Für ihn steht nur fest: „Wir werden die Summe korrigieren müssen.“ Und auch den Zeitraum: Denn nächstes Jahr stehe bei den Linden in Dierberg definitiv kein Großschnitt mehr an, so Schwochow.

Baumschnitt bleibt Thema in Rheinsberg

Dass Rheinsberg in der nächsten Zeit aber viel Geld für den Baumschnitt wird ausgeben müssen, deutet sich dennoch an. Immer wieder gibt es in den Gremien der Stadt Bauchschmerz-Meldungen über Bäume.

„Ich sehe in den nächsten zwei Jahren Verletzte und Tote auf der Straße liegen, wenn bei uns nichts passiert“, sagte zuletzt Willmut Krieger im Bauausschuss. Der Ortsvorsteher von Luhme forderte die Kommune auf, die alte Pappelallee mit ihrem Totholz und morschen Ästen wieder aufzupäppeln oder zu fällen. „Hier ist Gefahr in Verzug.“

Von Celina Aniol