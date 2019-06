Rheinsberg

Erneut ist ein Mann beim Schwimmen ertrunken. Der 52 Jahre alte Mann schwamm am Samstag gegen 16 Uhr im Grienericksee bei Rheinsberg zusammen mit Bekannten, als er plötzlich unterging. Die Bekannten konnten ihn nach kurzer Zeit bergen und an Land bringen.

Tod am Ufer des Grienericksees

Trotz sofortiger und intensiver Reanimationsversuche starb der Mann später an Ort und Stelle. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass gesundheitliche Probleme zum Untergehen und zum Tod des 52-Jährigen geführt haben. Die weiteren Ermittlungen hierzu hat die Kriminalpolizei übernommen.

Zweiter tödlicher Badeunfall in einer Woche

Erst am Dienstag war ein 42 Jahre alter Mann im Ruppiner See ertrunken. Die Neuruppiner Polizei ging von einem Badeunfall aus. Demnach sei der Mann an der Neuruppiner Seepromenade in der Nähe der Fontanetherme ins Wasser gestiegen und untergegangen.

