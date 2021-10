Der renommierte Töpfermarkt in Rheinsberg darf dieses Jahr wieder stattfinden: Rund 90 Keramiker werden am 9. und 10. Oktober ihre kunstvollen Arbeiten präsentieren. Tausende Besucher werden am Wochenende in der Rheinsberger Innenstadt erwartet – allerdings gibt es aufgrund der Corona-Pandemie ein paar Änderungen.