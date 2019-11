Toilette in der Touristeninformation in Rheinsberg war wohl Drogenumschlagplatz

Rheinsberg

Die Toiletten an der Rheinsberger Tourist-Information sollen einige Zeit als „ Drogenumschlagplatz“ gedient haben. Das berichteten mehrere Stadtvertreter im Tourismusausschuss der Stadt in dieser Woche.

„Dort wurden Päckchen deponiert, die von anderen dann abgeholt wurden“, sagte Ortsvorsteherin Petra Pape. Aufgehört habe das Ablegen der Rauschmittel in der Remise am Schloss erst, als sich die Stadt entschied, für die Nutzung der Toiletten Geld zu verlangen.

Tourismus-Chefin erfuhr spät über Umtriebe

„Ich war froh, als sie abgeschlossen wurden“, kommentierte Tourismusmanagerin Sigune Schmidt-Ulbrich, die von den Umtrieben erst im Nachhinein erfahren haben soll.

Der Pressestelle der Polizei ist das Problem nicht bekannt. Sprecherin Dörte Röhrs verweist aber darauf, dass es den Beamten oft so geht: Die ganze Stadt weiß, dass etwas im Busch ist, niemand steht dazu aber mit seinem Namen. Um ermitteln zu können, brauche die Behörde aber Fakten. „Mit Gerüchten können wir nichts anfangen.“

Linke fordert die Abschaffung der Gebühr

Ein größeres Problem mit Drogenhandel als anderswo besteht nach Einschätzung der Inspektion in Rheinsberg aber nicht. In der Stadt gebe es zwar Drogenkriminalität und -konsum, so Dörte Röhrs. „Aber nicht mehr als in anderen Städten auch.“

Aufgekommen ist das Thema, als der Ausschuss über das Für und Wider der gebührenfreien Nutzung der Toilette in der Tourist-Info diskutierte. Die Linken-Fraktion hat beantragt, dass Gäste für das WC in der Remise künftig keinen Obolus mehr zahlen sollen. Auch, um sich gastfreundlich zu zeigen und somit für ein gutes Stadt-Image sowie positive Mundpropaganda zu sorgen, so Linken-Fraktionschef Freke Over.

Nach Rheinsberg kommen sehr viele Besucher, die auch Geld in der Stadt ausgeben. Als Gegenleistung sollte die Kommune ihnen kostenfreie Toiletten zur Verfügung stellen, sagte Heinz Karwath, sachkundiger Einwohner vor dem Tourismusausschuss. Quelle: Peter Geisler

Sie kenne auch keine andere Stadt, die für Toiletten in einer Tourist-Info Nutzungsgebühren erheben würde, sagte SPD-Vertreterin Marion Grefrath. „Und ich reise sehr viel.“ So sieht es auch Kämmerer Bernd Weihshahn.

„Als Kämmerer muss ich aber sagen: Wir können auf keinen Euro verzichten.“ Und zwar auch, weil die Menschen pfleglicher mit Dingen umgehen, für die sie zahlen müssen. Somit würde sich die Gebühr für die Stadt doppelt auszahlen. Rheinsberg nimmt mehr als 2000 Euro jährlich als Gebühr für die Remisen-Toilette ein.

Ortsvorsteherin befürchtet Vandalismus

Auch die Tourismusmanagerin konnte kein klares Votum für eine der beiden Optionen geben. Als Gäste für die Nutzung des WCs noch nichts bezahlen mussten, habe es öfter Probleme wegen Überflutungen gegeben, so Sigune Schmidt-Ulbrich.

Es gebe zudem durchaus noch andere Info-Stellen in Deutschland, an denen man ebenfalls Münzen zücken müsse. Auf der anderen Seite sei es eine schöne Willkommensgeste im Tourismus-Aushängeschild der Stadt, kein Geld für Toiletten zu verlangen. „Ich bin deshalb zweigeteilter Meinung“, so Schmidt-Ulbrich.

Allein die Rheinsberger Ortsvorsteherin Petra Pape ( BVB/Freie Wähler) sprach sich klar gegen die Abschaffung der Gebühr aus. Sie befürchte, dass der Vandalismus dann wie in der kostenlosen Stadt-Toilette am Bahnhof überhand nehmen würde. Und auch die Vorstellung, dass das Örtchen erneut zu einem Drogen-Umschlagplatz werden könnte, spreche dagegen. Der Ausschuss stimmte trotzdem mehrheitlich für den Vorschlag der Linken.

Von Celina Aniol