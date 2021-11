Köpernitz

„Da sind wir wieder, Tach“, sagt Stefan Gliwitzki, Gitarrist der Band Tone Fish, trocken nach dem ersten Song. Eigentlich komme man ja nur wegen der Kürbissuppe – die sei nun alle und „eigentlich können wir wieder gehen“, witzelt er weiter.

Gut 50 Zuhörer lauschen am Sonntag im Köpernitzer Kulturgutshaus, in dem es – endlich – wieder einmal Folk auf die Ohren gibt. „Wir mussten Leuten absagen“, sagt Vereinschef Bernd Donner. In Nicht-Coronazeiten passen eigentlich mehr als 80 Gäste in den Saal.

Stefan Gliwitzki Quelle: Thomas Lox

Die Glücklichen, die drinnen sind, bekommen eine mitreißende Show geliefert. Neben Gliwitzki musizieren die Sängerin und Flötistin Michaela Jeretzki und der Percussionist Yogi – alle drei sorgen dafür, dass es in den Beinen zuckt. Dazu wird launig moderiert und erklärt, um was es bei den irischen und schottischen Songs geht. Klar – um Liebe, Tod, Whisky und Bier.

Folk gibt es regelmäßig im Kulturgutshaus Köpernitz

Aber auch um „Toms green door“ im Haus, das die Bank kassiert, weil die Familie die Raten nicht bedienen kann. Oder um die ältere Prinzessin, die ihre junge schöne Schwester über die Klippe gehen lässt, um selbst den Prinzen zu kriegen. Klappt nicht – stattdessen muss sie kopfüber in ein 80-Liter-Guiness-Fass. „Der Beginn der Erfolgsgeschichte der Brauerei“, ulkt der Gitarrist, denn die Bösewichtin ist seitdem süchtig nach dem Zeug.

“Yogi“ spielte die Percussioninstrumente. Quelle: Thomas Lox

Die Zuhörer erfahren, dass Matrosinnen, so sie Kapitänin werden wollen, mindestens zwei Verlobte um die Ecke gebracht haben müssen und dass der Rekord dafür bei 5 liegt. „Over in Dover“, heißt es dann folgerichtig. Manchmal lassen die Musiker raten: Etwa den Namen des deutschen Dichters – es folgt eine englische Version des „Erlkönigs“. „Wer’s errät, darf eine CD kaufen“, witzelt Gliwitzki.

Michaela Jeretzki liefert ein schwindelerregendes Solo auf der Flöte, dann gehts mit Spiellust und Schmackes weiter. Eine zarte Ballade, der ein „versautes“ Lied folgt. „Den Bernd hat beim Hören der Donner gerührt – deswegen dürfen wir die Mittelstrophe nur instrumental bringen“, wirft der Gitarrist eine Spitze auf Bernd Donner.

Gute Laune im Saal und auf der Bühne. Quelle: Thomas Lox

Der Rausschmeißer ist ein fulminantes Medley – beginnend mit dem Klassiker „Whisky in the Jar“ – das unmerklich in die Rock-Ecke rutscht: „The Boxer“, „Mrs. Robinson“, „Ring of Fire“, „Rocky Horror Picture Show“, „Blues Way Shoes“. Das Publikum zappelt begeistert auf den Stühlen. Und natürlich gibt es am Ende noch eine Zugabe.

Von Regine Buddeke