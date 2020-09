Holzbildhauer Tony Torrilhon möchte das Neue Rathaus in Rheinsberg mit Fassadenschmuck verschönern. Die Besucher seines „L’Atelier“ in der Schloßstraße, das zugleich Galerie und Werkstatt ist, bekräftigen ihn darin: Tony, das ist toll. Das muss an die Fassade“, sagen sie. Quelle: Henry Mundt