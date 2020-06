Trotz Corona: Kammeroper Rheinsberg macht 2020 einen Musiksommer

Sa 4.7.2020 | So 5.7.2020 17.30 Uhr Schlosshof 28 € | 21 €30. Internationaler Gesangswettbewerb der Kammeroper Schloss RheinsbergPreisträgerkonzert Martha Sotiriou, Zachary WilsonRobert Schumann »Dichterliebe« op. 48, »Frauenliebe und -leben« op. 42, Manuel de Falla »Siete Canciones populares Españolas« und Lieder von Ludwig van Beethoven

Sa 4.7.2020 20.00 Uhr Schlosstheater 12 € Opernfilme bedeutender RegisseureWolfgang Amadeus Mozart »Die Zauberflöte« Moderation Prof. Georg Quander | Knut Elstermann| Klaus WichmannRegie: Ingmar Bergman, Dirigent: Eric Ericson – u.a. mit Håkan Hagegård, Birgit Norden, Ulrik Cold

So 5.7.2020 20.00 Uhr Schlosstheater 12 € Opernfilme bedeutender RegisseureGiuseppe Verdi »La Traviata« Moderation Prof. Georg Quander |Knut ElstermannRegie: Franco Zeffirelli, Dirigent: James Levine – u.a. mit Teresa Stratas, Placido Domingo, Cornell MacNeilProgrammänderung vorbehalten

Sa 11.7.2020 | So 12.7.2020 17:30 Schlosshof 28 € | 21 €Sommerliche SerenadeAkademie für Alte Musik BerlinJoseph Haydn: Divertimento G-Dur Hob. II:2 für Streicher, Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sinfonie Nr. 10 h-moll MWV N 10, Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade Nr. 13 für Streicher G-Dur KV 525 »Eine kleine Nachtmusik«, Franz Schubert: 5 Deutsche Tänze mit Coda und Trios, Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade Nr. 6 D-Dur »Serenata notturna« KV 239

Sa 11.7.2020 20.00 Uhr Schlosstheater 12 € Opernfilme bedeutender RegisseureGiuseppe Verdi »La Traviata« Moderation Prof. Georg Quander | Knut ElstermannRegie: Franco Zeffirelli, Dirigent: James Levine – u.a. mit Teresa Stratas, Placido Domingo, Cornell MacNeilProgrammänderung vorbehalten

So 12.7.2020 20.00 Uhr Schlosstheater 12 € Opernfilme bedeutender RegisseureCarl Maria von Weber »Der Freischütz« Moderation Prof. Georg Quander | Knut ElstermannRegie: Jens Neubert, Dirigent: Daniel Harding – u.a. mit Juliane Banse, Michael Volle, René Pape, Franz GrundheberProgrammänderung vorbehalten

Sa 18.7.2020 | So 19.7.2020 17:30 Schlosshof 28 € | 21 €30. Internationaler Gesangswettbewerb der Kammeroper Schloss RheinsbergPreisträgerkonzert Sissi Qi Wang, Florian ZangerKlavier: Wanting QiuJohannes Brahms »Zigeunerlieder« op.103, Lieder von Franz Schubert, Robert Schumann, Carl Loewe, Gustav Mahler »Rückert-Lieder«

Sa 18.7.2020 20.00 Uhr Schlosstheater 12 € Opernfilme bedeutender RegisseureCarl Maria von Weber »Der Freischütz« Moderation Prof. Georg Quander | Knut ElstermannRegie: Jens Neubert, Dirigent: Daniel Harding – u.a. mit Juliane Banse, Michael Volle, René Pape, Franz GrundheberProgrammänderung vorbehalten

So 19.7.2020 20.00 Uhr Schlosstheater 12 € Opernfilme bedeutender RegisseureGeorges Bizet »Carmen« Moderation Prof. Georg Quander | Knut ElstermannRegie: Francesco Rosi, Dirigent: Lorin Maazel – u.a. mit Julia Migenes, Placido Domingo, Ruggiero Raimondi

Sa 25.7.2020 | So 26.7.2020 17:30 Schlosshof 28 € | 21 €30. Internationaler Gesangswettbewerb der Kammeroper Schloss RheinsbergPreisträgerkonzert Sara Gouzy, Daniel NicholsonFranz Schubert »Die schöne Müllerin« D 795, Robert Schumann »Frauenliebe und -leben« op.42, Joseph Canteloube »Chants d’Auvergne«

Sa 25.7.2020 20.00 Uhr Schlosstheater 12 € Opernfilme bedeutender RegisseureGeorges Bizet »Carmen« Moderation Prof. Georg Quander | Knut ElstermannRegie: Francesco Rosi, Dirigent: Lorin Maazel – u.a. mit Julia Migenes, Placido Domingo, Ruggiero Raimondi

So 26.7.2020 20.00 Uhr Schlosstheater 12 € Opernfilme bedeutender RegisseureLudwig van Beethoven »Fidelio« Moderation Prof. Georg Quander | Knut Elstermann | Christoph FelsensteinRegie: Walter Felsenstein, Dirigent: Fritz Lehmann – u.a. mit Magda László, Richard Holm

Sa 1.8.2020 | So 2.8.2020 17:30 Schlosshof 28 € | 21 €Sommerliche SerenadeKammerakademie PotsdamMozart: Serenade B-Dur KV 361 »Gran Partita«, Ludwig van Beethoven / Wenzel Sedlak: Harmoniemusik zu »Fidelio«

Sa 1.8.2020 20.00 Uhr Schlosstheater 12 € Opernfilme bedeutender RegisseureLudwig van Beethoven »Fidelio« Moderation Prof. Georg Quander | Knut Elstermann | Christoph FelsensteinRegie: Walter Felsenstein, Dirigent: Fritz Lehmann – u.a. mit Magda László, Richard Holm

So 2.8.2020 20.00 Uhr Schlosstheater 12 € Opernfilme bedeutender RegisseureRichard Wagner »Der fliegende Holländer« Moderation Prof. Georg Quander | Knut ElstermannRegie: Joachim Herz, Dirigent: Rolf Reuter, Andreas Pieske - u.a. Rolf Apreck, Gerda Hannemann, Karl-Fridrich Hölzke, Rainer LüdeckeProgrammänderung vorbehalten

Sa 8.8.2020 | So 9.8.2020 17:30 Schlosshof 28 € | 21 €30. Internationaler Gesangswettbewerb der Kammeroper Schloss RheinsbergPreisträgerkonzert Sunniva Unsgård, Ludwig ObstKlavier: Gavin RobertsLudwig van Beethoven »An die ferne Geliebte« op. 98, Lieder und Duette von Edvard Grieg und Robert Schumann, Richard Strauss »Vier letzte Lieder«Konzert des Freundeskreises der Kammeroper Schloss Rheinsberg e.V. -

Sa 8.8.2020 20.00 Uhr Schlosstheater 12 € Opernfilme bedeutender RegisseureRichard Wagner »Der fliegende Holländer« Moderation Prof. Georg Quander | Knut ElstermannRegie: Joachim Herz, Dirigent: Rolf Reuter, Andreas Pieske - u.a. Rolf Apreck, Gerda Hannemann, Karl-Fridrich Hölzke, Rainer LüdeckeProgrammänderung vorbehalten

So 9.8.2020 20.00 Uhr Schlosstheater 12 € Opernfilme bedeutender RegisseureWolfgang Amadeus Mozart »Die Zauberflöte« Moderation Prof. Georg Quander | Knut Elstermann | Klaus WichmannRegie: Ingmar Bergman, Dirigent: Eric Ericson – u.a. mit Håkan Hagegård, Birgit Norden, Ulrik Cold

AusstellungSa 4.7. bis So 9.8.2020 Do bis Mo 11.00 – 17.00 Uhr Schlosstheater4 € (3 € ermäßigt), Kinder und Jugendliche in Begleitung Erwachsener freiTheaterdonner und Himmelslicht. Zur Geschichte des Theaters in Rheinsberg.Eine Ausstellung historischer Theatertechnik vom Büro für Bühnentechnik und ihre Geschichte Klaus Wichmann* Winfried Kutsch mit freundlicher Unterstützung der Initiative TheaterMuseum Berlin e. V., gefördert vom Kunst- und Kulturverein Rheinsberg e.V.