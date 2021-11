Ulrike Liedtke, SPD-Fraktionschefin in Rheinsberg, an Corona erkrankt

Rheinsberg

Ulrike Liedtke, die Brandenburger Landtagspräsidentin aus Rheinsberg, ist an Corona erkrankt. Das bestätigte auf MAZ-Anfrage der Landtags-Pressesprecher Gerold Büchner.

Der Fall ist auch für die Heimatregion Liedtkes relevant: Denn in Rheinsberg ist die 62-Jährige Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten in der Stadtverordnetenversammlung, die zuletzt am 1. November in der Turnhalle der Rauschule tagte. 

Nur milde Corona-Symptome bei Ulrike Liedtke

Liedtke habe am vergangenen Wochenende die ersten Symptome festgestellt, berichtet Büchner. Daraufhin habe sich die Landtagspräsidentin sofort in Selbstisolation begeben und alle Termine abgesagt. Ein PCR-Test am Montag lieferte dann die Gewissheit: Er sei positiv gewesen.

Immerhin: Die Erkrankung verlaufe bisher leicht. „Die Symptome sind eher mild“, so der Sprecher. Liedtke sei auch seit Langem doppelt geimpft. Wohl deshalb sei die Erkrankung zumindest bis jetzt: „nichts Schönes, aber nichts Dramatisches“.

Verwaltungsmitarbeiter haben schon einen Selbsttest gemacht

Die Mitarbeiter der Rheinsberger Verwaltung, die an der Stadtverordnetenversammlung teilgenommen haben, haben bereits ein Selbsttest durchgeführt, berichtet Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow. Dieser sei bei allen negativ ausgefallen. Bis auf einen Mitarbeiter, der das Ergebnis eines PCR-Tests abwarten will, seien alle auch wieder an ihren Arbeitsplätzen.

Ob die Stadtvertreter, die in der Sitzung dabei waren, einen Labor-Test machen oder in Quarantäne müssen, das weiß Schwochow nicht. „Das zu entscheiden, liegt in der Hand des Gesundheitsamts.“ Er selbst sei von der Behörde aber noch nicht kontaktiert worden, so Schwochow am Dienstagmittag.

Bürgermeister wartet auf Entscheidung des Gesundheitsamts

Für ihn wäre es wichtig zu wissen, wie die Lage ist. Denn für den Donnerstag ist eigentlich eine Ältestenratsitzung anberaumt. Dort wollen die Fraktionschefs besprechen, wie die Stadt mit der geplanten Sanierung der Turnhalle in Flecken Zechlin weiterverfahren soll.

Ob dieses Treffen nun stattfinden kann oder nicht, das sei noch offen – und hänge vom Urteil des Gesundheitsamts ab. Schwochow will jedenfalls schon einmal vorab die Stadtverordneten über den Coronafall in ihren Reihen informieren.

Welche Auswirkungen eine Ansteckung mit dem Virus haben kann, das ist in Rheinsberg bekannt. Im Frühjahr 2020 ist Frank-Rudi Schwochow an Corona erkrankt; damals mussten Dreiviertel der Mitarbeiter in die Isolation.

Von Celina Aniol