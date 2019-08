Kostenlos bis 14:57 Uhr Unwetter trifft Rheinsberg hart Rheinsbergs Feuerwehr hat die ganze Nacht hindurch mit den Folgen eines Unwetters zu kämpfen. In der Stadt sind solche Regenmassen gefallen, dass die Straßen überflutet wurden und das Wasser in die benachbarten Keller lief. Auch Linow war betroffen.

Ein umgestürzter Baum blockierte am Mittwochabend am Ortsausgang von Rheinsberg die Straße in Richtung Zühlen. Quelle: Soeren Stache/dpa