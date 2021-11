Urlaub wird teurer: Kurtaxe steigt in Rheinsberg ab Januar

Rheinsberg

Der Urlaub in Rheinsberg wird teurer. Die Stadtvertreter haben beschlossen, dass erwachsene Übernachtungsgäste ab Januar 1,60 Euro Kurtaxe pro Tag zahlen müssen. Jetzt verlangt die Stadt dafür 1,50 Euro. Der Jahreskurbeitrag für Gäste wird von 45 auf 56 Euro steigen.

Dem mehrheitlichen Beschluss, der einem entsprechenden Antrag der Linken-Fraktion folgte, ging eine lebhafte Debatte voraus. So sprach sich zum Beispiel Ilona Schenk vehement gegen eine Erhöhung des Preises aus. „In Kleinzerlang hat vieles nachgelassen – und wir wollen mehr Geld nehmen“, kritisierte die SPD-Frau. Die Leistungen für Touristen tendieren in Rheinsberg gegen Null, pflichtete ihr CDU-Fraktionschef Burkhardt Stranz aus Linow bei.

Angst, Dauercamper aus Rheinsberg zu vergraulen

Sein Parteikollege Horst-Rainer Maranke aus Flecken Zechlin befürchtete, dass die Kommune durch die höhere Jahrestaxe langjährige Gäste wie die Dauercamper vergrault. Eine Anhebung wäre nur gerechtfertigt, wenn Rheinsberg Besuchern mehr und vor allem neue Attraktionen bieten würde, argumentierten Schenk und Stranz.

Flecken Zechlins Ortsvorsteher Horst-Rainer Maranke verleiht Boote an Touristen. Er befürchtet, dass viele Dauergäste den Anstieg der Jahreskurabgabe nicht gut finden werden. Quelle: Christian Bark

Es gebe durchaus Neuentwicklungen in der Stadt, widersprach Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow. Allein die Radwege rund um Rheinsberg wurden in diesem Jahr für rund 1,4 Millionen Euro saniert. Im kommenden Jahr wolle Rheinsberg die Postmeilensäule restaurieren. Außerdem beteilige sich die Kommune finanziell am saisonalen Busverkehr und sie halte ihre Grünanlagen besser in Schuss als viele andere – und zwar nur, weil sie ein Touristenort ist. Zumindest einen Teil der Mehrausgaben sollte deshalb über die Kurtaxe wieder in die Stadtkasse fließen, meinte der Rathauschef.

Kurtaxe wird vermutlich weiter steigen

Natürlich leiste die Stadt einiges für ihre Gäste, sagte Freke Over. „Das ist mir für meine Gäste aber auch zu wenig“, schränkte der Linken-Fraktionschef ein, der in Luhme ein Feriendorf betreibt. Trotzdem sei er der Meinung, dass die Stadt nicht auf dem gesamten Defizit sitzen bleiben kann, der durch den Tourismus produziert wird.

Ungeachtet der Debatte scheint indessen klar, dass die Kurtaxe demnächst noch einmal angehoben werden muss. Und zwar vermutlich um mehr als 1 Euro pro Gast und Tag. Das hängt mit der geplanten Einführung der Brandenburgcard zusammen, die Touristen im Gegenzug aber unter anderem kostenlosen Nahverkehr bieten soll.

Von Celina Aniol