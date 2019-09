Mehr Verkehr in der Mühlenstraße

Rheinsberg

Immer mehr Autos brettern die Mühlenstraße entlang: Dieses Gefühl hatten die Anlieger des Rheinsberger Nadelöhrs schon länger – nun ist ihr Empfinden offiziell bestätigt worden. „Der Gesamtverkehr liegt deutlich höher als noch 2015“, berichtet Daniel Hauke.

Das Urteil des Rheinsberger Bauamtsleiters fußt auf den Ergebnissen einer Verkehrszählung, die Ende August in der Mühlenstraße stattgefunden hat. Ob an dieser Stelle der Landesstraße 15 – wie ebenfalls von den Anwohnern berichtet wurde – vor allem der Lastwagenverkehr zugenommen hat, das kann Hauke noch nicht sagen.

Mehr Details gibt es am Montag

Denn die Zählung, die von einem darauf spezialisierten Berliner Planungsbüro durchgeführt wurde, müsse im Detail noch aufbereitet werden. Die genauen Ergebnisse will die Kommune aber schon am Montag, 16. September, in der Stadtverordnetenversammlung präsentieren.

Auch der Landesbetrieb Straßenwesen bekommt die Resultate mitgeteilt. Das Land hat diese im Vorfeld eingefordert, um abschätzen zu können, wie hoch die Verkehrsbelastung in diesem Bereich ist (die MAZ berichtete).

Ergebnisse sind wichtig für den Landesbetrieb

Hintergrund ist das neue Rheinsberger Verkehrskonzept, das die Sanierung und zugleich Entlastung der maroden Mühlenstraße vorsieht. Dieses wurde im vergangenen Jahr von der Initiative „Wir – Bürger von Rheinsberg“ ins Rollen gebracht.

Bei dem Konzept ist vor allem das Land gefordert. Denn bei der neuen Einbahnstraßen-Regelung muss die angrenzende kommunale Rhinstraße zu einer Landesstraße erklärt werden. Ob das passiert, hängt auch vom Verkehrsaufkommen in der Mühlenstraße ab. Schließlich soll am Ende ein Teil der dort fahrenden Autos später dauerhaft in die Rhinstraße umgeleitet werden. Wie lange das Land für die Entscheidung benötigt, ist offen.

Von Celina Aniol