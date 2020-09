Braunsberg

Die Räuber kamen in der Nacht. Mutmaßlich Wölfe haben in der Nacht zu Montag drei Schafe in Braunsberg gerissen. Andreas Vogler ist schockiert, dass die Angreifer auf seiner Koppel gewütet haben – nicht weit entfernt von seinem Wohnhaus. „Man rechnet doch nicht damit, dass die Wölfe bis ins Wohnzimmer kommen.“

Deutlich ist zu sehen, dass sich die Räuber unter dem Maschendrahtzaun durchdrängelten. Vogler – ein passionierter Jäger – ist sich sicher, dass es Wölfe waren, die zwei Muttertiere und ein Lamm gerissen haben. Die Räuber haben Magen, Gedärme und Lunge eines der Tiere liegengelassen. Nur ein Wolf, sagt Vogler, trenne so säuberlich, was er fresse und was nicht.

Die Angreifer hinterließen im feuchten Boden Spuren. Quelle: Henry Mundt

Ein Rissgutachter hatte am Mittag Bissspuren und Haarbüschel am Zaun untersucht. Das Landesumweltamt konnte am Nachmittag noch nicht bestätigen, dass tatsächlich ein Wolf oder mehrere Wölfe die Tiere getötet haben. Eine Auswertung soll erst am Dienstag vorliegen.

Seit vier Jahren lassen die Voglers Schafe auf der Koppel hinter ihrem Haus weiden. „Unsere Rasenmäher“, sagt Vogler. Neue Schafe, da ist er sicher, werden sie nicht anschaffen. „Der Wolf kommt wieder“, befürchtet er.

Auch tagsüber war der Wolf zu sehen

Vogler macht sich Sorgen um seine Enkel, denen er jetzt erklären muss, wo die Schafe geblieben sind. Der Spielplatz auf dem Braunsberger Dorfanger ist nur wenige hundert Meter von der Angriffsstelle entfernt. Der 57-Jährige befürchtet, dass die Wölfe auch ins Dorf kommen könnten. Vogler hat Wölfe auch schon tagsüber rund um Braunsberg gesehen – vor einigen Wochen beim Pilzesuchen.

Andreas Vogler würde sich wünschen, dass Wölfe bejagt werden dürfen. Das ist derzeit nur in Ausnahmefällen möglich – etwa wenn ein Wolf wiederholt gut geschützte Tiere reißt.

Wölfe bei Schwanow , Fristow und Zechow

Tierarzt Lutz Borchardt ist zuletzt immer häufiger zu Wolfsrissen gerufen worden. Der Veterinär aus Alt Ruppin würde es für sehr unwahrscheinlich halten, dass Wölfe auch in Dörfer vordringen. Allerdings beobachtet auch er, dass die Wolfspopulation rund um Schwanow, Fristow und Zechow wächst.

Die Statistik des Landesumweltamtes weist in diesem Jahr viele Fälle in Ostprignitz-Ruppin aus, in denen die Gutachter von einem Wolfsriss ausgehen oder ihn zumindest nicht ausschließen – so wurden im März 15 Schafe in Wernikow gerissen, im Mai 16 Schafe in Alt Ruppin und im Juni zwölf Schafe in Zippelsförde. In Wernikow und in Alt Ruppin hatten sich die Halter bemüht, den Zaun wolfssicher zu machen. Trotzdem hatten die Angreifer den elektrischen Zaun überwinden können.

Land unterstützt Tierhalter

Das Land fördert den Bau von elektrischen Zäunen mit Untergrabeschutz und den Kauf von Herdenhunden. Tierarzt Borchardt geht jedoch davon aus, dass Wölfe auch vermeintlich sichere Zäune überwinden können. Im Neukammer Luch, wo große Flächen immer wieder neu abgesteckt werden müssen, sei es zudem kaum möglich einen konsequenten Untergrabeschutz anzulegen.

Der Schafzuchtverband Berlin-Brandenburg empfiehlt Hobbyhaltern, Schafe nachts in einen Stall zu sperren. „Die Halter sind für ihre Tiere verantwortlich“, heißt es beim Verband.

Von Frauke Herweg