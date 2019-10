Die Lange Nacht der Künste lockt

Rheinsberg

Kultur im Halbstundentakt gebündelt genießen, den halben Tag und die halbe Nacht lang. Was sich sonst Metropolen leisten, das bietet auch Rheinsberg. Zu insgesamt 35 Veranstaltungen an 18 Standorten laden die Kulturmacher der Kleinstadt während der diesjährigen Langen Nacht der Künste am 2. November ein.

Im Angebot: Malerei und Musik, Gartenkunst und Kulinarik, Fotografie und Literatur, Keramik und Kindertheater, Museumsführungen, Poesie, Gesprächsrunden. „Man hat die Chance, einen ganzen Abend lang neue Sachen zu entdecken oder Bekanntes tiefer zu ergründen“, sagt Peter Böthig vom Vorstand des Rheinsberger Kunst- und Kulturvereins, der der Hauptorganisator ist.

Ein überzeugendes Gesamtpaket

Einen einzelnen Höhepunkt gebe es dabei nicht. Wenn auch zum Beispiel bei dem Dialog zwischen den Fotografen Thomas Florschuetz und dem Autor Durs Grünbein zum Beispiel echte Hochkaräter ihres Metiers nach Rheinsberg kommen.

„Aber ich freue mich vor allem auf das Gesamtpaket.“ Heißt: Auch auf Bratwurst, Glühwein und Gespräche zwischen den Veranstaltungen.

Das in diesem Jahr bei der Benefizveranstaltung eingespielte Geld bekommt diesmal die Kirchengemeinde für die Restaurierung der vier uralten und stadtgeschichtlich wichtigen Grabtafeln der Familie von Bredow. Seit 1998 wird der Erlös der Langen Nacht Jahr für Jahr für einen anderen Zweck ausgegeben.

2018 gab es Geld für eine Anthologie

So dient der Gewinn von 2018, um eine Anthologie mit Texten von 50 Rheinsberger Stadtschreiber herauszugeben. Das Manuskript sei bereits abgeschlossen, so Peter Böthig, der sich als Leiter des Literaturmuseums um das Projekt kümmert.

Die Buchpremiere in Rheinsberg sei für Januar geplant. Böthig will den Band dann auch in Berlin sowie auf der Leipziger Buchmesse präsentieren. „Ich bin sehr begeistert über dieses Buch: 50 Autoren, die in 50 Texten 50 verschiedene Sichten auf die Stadt niedergeschrieben haben, das ist schon etwas Besonderes.“

Programmauszüge der Langen Nacht: Von Kunst bis Kulinarik Die Tickets für die Lange Nacht der Künste am 2. November, die um 13 Uhr beginnt, kosten 15, ermäßigt 7 Euro. Erhältlich sind sie an der Schlosskasse sowie in der Touristeninformation. Für manche Veranstaltungen ist eine Anmeldung beim Kartenkauf notwendig. An dem Tagwerden eine ganze Reihe an Führungen sowie Wanderungen angeboten. Die durch den Schlossgarten startet um 13 Uhr. Touren durch das Schloss zu verschiedenen Themen gibt es um 17, 18.30 sowie 20 Uhr. Einige Ausstellungen, und Vernissagen gibt es ebenfalls während der Langen Nacht – zum Beispiel in der Remise, im Gasthof Endler, im Ratskeller, Marstall oder Kavalierhaus. Ein Künstlergespräch als Finissage der Fotoausstellung im Literaturmuseum startet um 17 Uhr. Kulinarikund Kultur gehen gleich mehrfach eine Symbiose ein – so unter anderem um 20 Uhr in der Mühlenstraße, wo es eine Werkstattsession samt Essen und Wein gibt. Auch für Musik-und Literaturfans bieten die Organisatoren viele Höhepunkte. So findet um 20 Uhr ein Konzert im Schlosstheater statt. Die Bigband der Musikschule tritt dort um 23 Uhr auf. Lesungen gibt es um 15 Uhr bei Marmelo und um 21.30 Uhr in der Kirche. Filme werden ebenfalls gezeigt: um 18.30 im Gasthof Endler und um 20 Uhr in der Remise. Einige Künstler öffnen außerdem an dem Tag ihre Ateliers. Und im Keramikhaus kann man von 16 bis 20 Uhr eine Rakuschale glasieren und brennen. Sechs explizit an Kinder gerichtete Veranstaltungen gibt es. Darunter eine Ausstellung in der Musikbrennerei ab 13 Uhr, einen Besuch der Instrumentenkammer der Musikakademie um 14.30 Uhr, eine Tour durch das Schloss um 17 Uhr sowie ein Puppentheaterstück im Schloss um 18.30 Uhr.

Die Idee für das Event ist 1997 entstanden. Nach dem damaligen Oderhochwasser habe es reihum solche Geldsammelveranstaltungen gegeben, erinnert sich Böthig. „Wir haben uns von dem Benefizmodell anregen lassen.“

Bei der ersten Langen Nacht der Künste gab es zwölf Veranstaltungen. Bis zu 40 Rheinsberger und ihre Unterstützer sorgen bei der diesjährigen 23. Auflage dafür, dass alles rund läuft.

Ausführliche Informationen zu der Langen Nacht der Künste gibt es unter: www.kunstverein-rheinsberg.de.

Von Celina Aniol