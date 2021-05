Viele Stadtvertreter wollen Quartiersmanager wieder einstellen

Rheinsberg

Die Stadt soll die Kündigung aufheben und Mario Stärck wieder als Quartiersmanager arbeiten lassen. Mit dieser Forderung setzten sich neun Rheinsberger Abgeordnete der Fraktionen SPD, CDU und Linke sowie der FDP-Mann Tom-Morten Theiß am Montagabend in der Stadtverordnetenversammlung durch. Sieben weitere Abgeordnete und Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow von BVB/Freie Wähler stimmten dagegen.

Ob und wie schnell sich Stärck aber tatsächlich wieder um die Menschen in der Stadionsiedlung kümmern kann, blieb nach diesem Abend allerdings unklar. Denn Schwochow kündigte in der Sitzung mehrfach an, dass er diesen Beschluss beanstanden wird.

Bürgermeister: Andere Träger sollen sich bewerben dürfen

Aus Sicht des Stadtoberhauptes kann die Kündigung mit der DGB-Jugendbildungsstätte Flecken Zechlin nicht mehr aufgehoben werden. „Das kann ich nur tun, wenn ich mittendrin bin. Jetzt existiert der Vertrag nicht mehr“, sagt Schwochow, der die Kündigung zum 31. März selbst veranlasst hat, im Vorfeld der Entscheidung.

Er zeigte sich auch überzeugt, dass das Quartiersmanagement neu ausgeschrieben werden muss, wenn die Stadtvertreter darauf bestehen, die Arbeit fortzuführen. Und zwar so, dass jeder Träger sich darum bewerben kann. Das sei gesetzlich vorgegeben, da die Stelle über das Programm „Soziale Stadt“ gefördert wird. Er selbst würde es aber gerne sehen, wenn die Aufgabe vom Rathaus aus erledigt werden würde.

Viele Stadtverordnete pochen auf weitere Arbeit mit Stärck

„Sie haben damit offensichtlich eine Entscheidung getroffen, die auf Protest stößt“, wandte sich SPD-Fraktionschefin Ulrike Liedtke an den Bürgermeister. „Machen Sie einen Vorschlag, wie die Entscheidung rückgängig gemacht werden kann.“ Und zwar so, dass die Lösung juristisch nicht anfechtbar ist.

Denn es sei ganz klar, dass die Antragsteller nicht irgend jemanden wollen, der den Job erledigt, sondern die Jugendbildungsstätte samt Stärck. Petra Pape merkte indes an, dass ihre Fraktion BVB/Freie Wähler zuerst gern erfahren würde, was Stärck genau macht und wie wichtig seine Viertelstelle für die Stadt ist.

Verhärtete Fronten beim Quartiersmanagement

Es sei „schändlich“ das zu hinterfragen, meinte der CDU-Fraktionschef Walter Luy. Und noch mehr, dass ihr nicht klar sei, wie wichtig der Quartiersmanager für Rheinsberg ist. „Sie sind als Ortsvorsteherin fehl am Platze, wenn Sie das nicht wissen“, warf er Petra Pape an den Kopf.

Am Ende blieb es bei verhärteten Fronten – und der umstrittenen sowie knappen Entscheidung für Stärck. All das wird vermutlich für noch mehr Debatten sorgen. Denn klar scheint: Schwochow wird das beanstanden, wie er auch am Tag danach bestätigte. Die Pro-Stärck-Fraktion wird das wiederum vermutlich nicht auf sich sitzen lassen.

Stärck war seit 2017 Quartiersmanager mit einem Büro in der Siedlung der Wohnungsgesellschaft Rewoge, mitten im Problemviertel der Stadt. Er ist weiterhin bei der DGB-Jugendbildungsstätte mit einer Dreiviertel-Stelle als Jugendkoordinator für Rheinsberg beschäftigt.

Lesen Sie mehr unter:

Rheinsberg schafft Quartiersmanager ab

Hälfte der Stadtverordneten setzt sich für abgesetzten Quartiersmanager ein

Von Celina Aniol