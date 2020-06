Warum Shar Peis etwas ganz besonderes sind – zwei Züchter aus Ostprignitz-Ruppin berichten

Dierberg

Imperatus Invictus Hippo Muffin – was für ein Name. Oder Nathan the Brave – auch aus dem Hause Hippo Muffin. Szymon und Magda Szymanski schmunzeln und erklären den Nachnamen – also den ihres Zuchtbetriebs – so: „Hippo, weil der Kopf ein wenig an ein Nilpferd erinnert. Und Muffin, weil sie so süß sind.“

Sie – das sind die Shar Peis, die die Szymanskis seit vielen Jahren züchten. Seit mehr als vier Jahren betreiben sie ihr kleines Unternehmen auf einem weitläufigen Hof im Ruppinischen Dörfchen Dierberg.

Hunde mit blauer Zunge als Besonderheit

Wenn man auf den Hof kommt, muss man genau aufpassen, wohin man tritt. Überall liegen kleine pelzige Häufchen: die allerjüngsten Shar Peis – chinesische Faltenhunde. Magda Szymanski sammelt sie auf und legt sie in ein Ställchen – die größeren Tiere wuseln auf der Wiese umher, spielen miteinander oder mit herumliegenden Stofftieren.

Kontrastreiche Optik – ähnliche Wesensart: Shar Pei (l.) und Chow Chow. Quelle: Regine Buddeke

Sie fühlen sich pudelwohl – oder besser gesagt shar-pei-wohl. Dazwischen auch ein paar Chow Chows – deutlich haariger als die Faltenhunde, aber genauso süß. Übersetzt bedeutet Chow Chow in etwa „aufgeplusterter Löwenhund“. Manche meinen, im Pidgin-Englisch heißt es „Leckerbissen“. Aber das ist ein Mythos.

Uralte Rassen aus China

Shar Peis und Chow Chows gehören irgendwie zusammen, finden die Szymanskis: „Wenn man die einen hat, hat man schnell auch die anderen“, sagt Szymon. Zwar seien sie optisch völlig unterschiedlich – aber sehr wesensähnlich. Beides sind uralte Rassen aus China, die es dort seit tausenden Jahren gebe – vermutlich sind sie verwandt.

Und: Beide haben – als einzige Hunde – eine blaue bis blauschwarze Zunge. Dafür gibt es eine nichtwissenschaftliche Erklärung: „Gott hat es zugelassen, dass sie ein einziges Mal am Himmel geleckt haben“, erklärt Szymon und schmunzelt über die Fabel.

Der „Faltenwurf“ der Hunde ist charakteristisch für Shar Peis. Quelle: Regine Buddeke

Dass er und seine Frau Hunde züchten, lag auf der Hand. Die Szymanskis verbindet eine echte Love-Story: „Wir kennen uns seit der Grundschule“, erzählt Szymon. Später studierten beide an der Uni Poznan – Magda Tierzucht, Szymon Maschinenbau.

„Ich hatte damals einen deutschen Schäferhund. Magda verliebte sich erst in den Hund und dann in mich“, sagt der heute 38-Jährige. Magda Szymanski ist mit Tieren aufgewachsen: Hunde und Katzen, Kaninchen und Ratten, Schildkröte, Meerschwein und Eidechse.

Magda Szymanski kümmert sich in Vollzeit um die Vierbeiner

Und warum Shar Peis? „Einer meiner Kommilitonen hatte einen – ich wollte unbedingt auch so einen“, erinnert sich Szymon. Seinen ersten Shar Pei hatte er dann mit 21 Jahren. „Sie sind ein bisschen wie Katzen, gehen ihre eigenen Wege“, erklärt er, was er an den Hunden mag – die mancher vielleicht ob der vielen Falten gar nicht so attraktiv findet.

Die Welpen liegen kuschelig-süß auf dem ganzen Hof verstreut. Quelle: Regine Buddeke

„Sie bellen wenig, sind nicht unterwürfig oder zudringlich – dazu ruhig und ausgeglichen. Sie gehen gern spazieren, brauchen es aber nicht zwingend.“ Also ideale Familienhunde – die Szymanskis haben zwei Kinder: Matylda (8) und die zweieinhalbjährige Sophie, die in Deutschland geboren wurde.

Anders als die Chow Chows, wo die Fellpflege nicht ganz ohne ist, macht ein Shar Pei wenig Aufwand. Szymanskis züchten nach strengen FCI-Richtlinien – die Fédération Cynologique Internationale ist der größte kynologische Dachverband – Kynologie bezeichnet die Lehre rund um den Hund. Um für ein Tier Zuchtpapiere zu bekommen, muss es dreimal auf Ausstellungen bestens bewertet worden sein.

Falten charakteristisch für Shar Peis

Beide wissen genau, dass beim erwachsenen Tier die Falten nur noch an Kopf und Rücken sein dürfen – damit es dem Tier gut geht. Und letzteres ist beiden wichtig. „Es gibt Züchter, die nur verdienen wollen. Für die sind Hunde eine Ware. Für uns sind es Babys“, sagt Szymon Szymanski.

Verliebt in einen Hasen – der Shar Pei spielt gern. Quelle: Regine Buddeke

„Wenn die Welpen verkauft werden, geben wir sie am liebsten an Leute mit Garten ab“, erzählt die 37-Jährige. Trotzdem fällt es ihr immer schwer, sich von den Hunden zu trennen. „Als der allererste Wurf verkauft wurde, hat Magda geweint“, erzählt ihr Mann.

Manche der in Dierberg geborenen oder gekauften Tiere bleibt da – etwa eine Hündin mit krummen Zähnen. „Sie bleibt bei uns – eine ganz Liebe, aber für die Zucht nicht geeignet.“ Derzeit leben zehn Shar Peis und fünf Chow Chows auf dem Hof. „Und eine Dogge“, ergänzt Szymon. Die bekamen sie von einer befreundeten Tierärztin geschenkt.

Magda Szymanski trainiert mit den Hunden, damit sie fit für die Ausstellungen sind. Quelle: Regine Buddeke

Die Szymanskis kaufen für die Zucht Shar Peis aus ganz Europa an – aus Spanien und Serbien, Russland und Litauen. Magda Szymanski schaut täglich ins Netz, ob sie „etwas Schönes findet“. „Manchmal erleben wir auch Überraschungen – die Fotos sind gut und dann kommen panisch ängstliche Hunde, die offensichtlich im Zwinger gelebt haben“, erzählt Szymon.

Magda Szymanski ist diejenige, die sich hauptsächlich um die Tiere kümmert und regelmäßig mit ihnen zu Ausstellungen fährt. Ihr Mann arbeitet derweil als Maschinenbau-Konstrukteur bei PAS in Neuruppin. „Die Hunde sind bei uns hauptsächlich draußen“, erzählt Szymon Szymanski. Das mache das Fell schöner. Derzeit finden zwar wegen der Coronapandemie keine Ausstellungen statt – dennoch werden die jungen Hunde darauf vorbereitet.

Das Logo des Zuchtbetriebs: Hippo Muffin Quelle: Regine Buddeke

„Sie müssen nicht nur gut aussehen, sondern sich auch vor den Preisrichtern gut präsentieren“, erklärt Magda Szymanski. Heißt: selbstbewusst und nicht ängstlich stehen, an der Leine gehen, ruhig bleiben, auch vor Fremden. Und halt nicht zu viele Falten haben.

„An den Füßen etwa geht gar nicht – das wäre überzüchtet“, sagt Szymon Szymanski. „Aber wenn Leute meinen, dass sich unter den Falten schnell Pilze und Bakterien einnisten – das ist Quatsch“, sagen die Szymanskis, die sich in Dierberg genauso pudelwohl fühlen wie ihre vierbeinigen Schützlinge. Beide sind sich einig: „Wir bleiben hier – das ist der ideale Platz.“

Von Regine Buddeke