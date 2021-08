Warum man im Holzhof Rheinsberg auf einheimische Hölzer setzt

Rheinsberg

Wo gehobelt wird, fallen Späne. Der Spruch, der im Volksmund eher einen negativen Beigeschmack hat und auf Kollateralschäden anspielt, ist für Oliver Miethke täglich Brot und durchaus positiv zu werten. Auf seinem Holzhof in Rheinsberg werden sogar besagte Späne, die im Betriebsalltag anfallen, verwendet. Restholzmanagement nennt er es: „Alles, was als Stamm reinkommt, wird benutzt und noch der letzte Sägespan verbraucht.“, sagt Miethke. Möglichkeiten, die Holzabfälle zu verwerten, gibt es viele: sie dienen etwa als Hackschnitzel für Spielplätze, als Rohstoff für die Spanplattenindustrie oder auch als Kaminholz.

Steigende Rohstoffpreise

Wie geht es ihm jetzt – in Zeiten steigender Rohstoffpreise? Dass momentan die Holzpreise explodieren, betrifft ihn nicht wirklich. „Wir sind Selbstversorger und holen uns das Holz selber aus dem Wald.“ Außerdem habe man langfristige Verträge mit der Brandenburger Forst. „Unsere Rohstoffpreise bleiben also fast gleich – das ist nicht so, dass man die Hände über dem Kopf zusammenschlagen müsste“, sagt Oliver Miethke. Natürlich würden kleiner Forstämter jetzt mit den Preisen leicht anziehen. „Aber längst nicht so extrem, wie es auf dem freien Markt ist.“

Holzhof Rheinsberg Quelle: Regine Buddeke

Der Holzhof schneide auch nicht in dem Umfang wie Großsägewerke, wo Millionen Kubikmeter durch die Maschinen gehen. „Die haben Anfang des Jahres wegen der boomenden Bauindustrie in den USA viel exportiert und fast das Doppelte der Preise erzielt als hier in Deutschland. Da ist viel nach Übersee abgeflossen. Das hat uns aber eher weitergeholfen – unser Auftragsvolumen ist gewachsen, weil die großen Sägewerke keine Inlandskapazitäten mehr hatten.“

Schwierig sei es derzeit nur, hat Miethke von Kollegen gehört, für Betriebe, die reinen Holzhandel betreiben. „Die haben mit extremen Lieferengpässen und Wartezeiten zu kämpfen – die Preise sind teilweise um mehrere hundert Prozent gestiegen.“ Das betreffe aber eher Nadelschnittholz, Konstruktionsvollholz und die Plattensortimente – also das typische Bausortiment. „Das ist aber nicht unser Metier.“

Seit 1948 gibt es den Standort in Rheinsberg

Oliver Miethke lebt für seinen Beruf. 1992 startete er in einem Berliner Holzunternehmen, war vier Jahre als Holzhändler selbstständig, übernahm später die Leitung eines Holz- und Sägewerks. Mit dessen Besitzer stieg er 2012 in den Rheinsberger Holzhof ein, der bis dato ausschließlich auf die Rundholzausformung setzte. Seit 1948 gibt es den Standort in Rheinsberg, ab 1958 wurde er vom Staatlichen Forstwirtschaftsbetrieb Gransee bewirtschaftet, der die Kundschaft mit nach Länge und Durchmesser sortierten Stämmen belieferte, bis die Wende fast das Aus für das Unternehmen brachte. Versuche, es zu schließen scheiterten indes ebenso, wie es zu privatisieren. Bis 2012.

Das Sägewerk. Quelle: Regine Buddeke

Oliver Miethke hat als Geschäftsführer und später als Eigentümer – 2018 übernahm er die Firma mit allen Mitarbeitern in Eigenregie – viel erneuert. Das Monopol der Kiefer brach – Miethke bearbeitet nunmehr viele einheimische Hölzer: Robinie, Eiche, Kiefer, Lärche, Douglasie, Fichte und Tanne. Und auch in punkto Bearbeitung blieb es nicht allein bei der Rundholzausformung. Miethke hat seinen Maschinenpark aufgestockt und ein Sägewerk und Hobelwerk angeschafft, zwei Rundstabfräsen. „Alles, was wir verdienen, stecken wir in neue Maschinen.“ Etwa in ein neues Sägewerk, das er gerade bestellt hat. Es schafft 6500 Kubikmeter jährlich – das alte nur knapp ein Viertel davon. „Das sind ganz andere Dimensionen“, sagt er stolz.

Um die 300 Meter lang: Maschine zur Rundholzausformung. Quelle: Regine Buddeke

Die Palette der Produkte ist breit und taugt für Garten-, Landschafts- und Wasserbau: Auf dem Holzhof entstehen Terrassenholz und Palisaden für Zäune oder Stege, Sitzmöbel für den Garten, Spielplatzgeräte und mehr.

Familie arbeitet im Unternehmen mit

Die Kunden sitzen in ganz Deutschland – aber auch zunehmend in der Schweiz, in Dänemark, Holland, Luxemburg. Im Unternehmen arbeiten mittlerweile auch Miethkes Frau, die sich coronabedingt beruflich umorientierte und sein Sohn Marvin, der wie sein Vater Kaufmann lernte. In diesem Jahr wird die Familie auch – endlich – privat nach Rheinsberg ziehen. „Wir lieben Rheinsberg. Es war aber nicht so leicht, ein Haus zu finden“, erzählt Oliver Miethke.

Gartenmöbel werden auch hergestellt. Quelle: Regine Buddeke

Dass er Rheinsberg bereits als seine Heimat sieht, beweist auch sein soziales Engagement für die Stadt. Bei der lustigen Giraffenskulptur des Rheinsberger Holzbildhauers Tony Torrilhon etwa hat er technische Schützenhilfe geleistet. Er hat eine „wirklich große“ – wie viel genau, das verrät er nicht – Menge Holz an die Kammeroper Rheinsberg verschenkt, die daraus das komplette riesige Bühnenbild für den „Fidelio“ baute. Seit einem Jahr ist der Holzhof Rheinsberg auch Ausbildungsbetrieb. So lernt und arbeitet etwa gerade ein junger Migrant aus Togo bei ihm als Azubi für Fachlageristik.

Nana Ampofi aus Togo ist Azubi auf dem Holzhof Rheinsberg. Quelle: Regine Buddeke

Durch die Coronakrise sei sein Unternehmen gut gekommen, sagt Miethke. „Die Leute hatten Zeit, ihr Zuhause zu verschönern – das kam uns zugute.“ Dennoch fällt ihm nicht alles in den Schoß: Sein Wunsch und Traum, mit heimischen Hölzern in der Region und für die Region zu arbeiten, ohne Importe aus Übersee, ist nicht immer leicht. „Da muss man schon schauen, dass man konkurrenzfähig bleibt.“

Oliver Miethke hat sich sein unternehmerisches Engagement für ökologische nachhaltige Waldnutzung mit zwei Gütesiegeln zertifizieren lassen. „Das ist schon ein Markenzeichen“, sagt er.

Firmenchef Oliver Miethke. Quelle: Regine Buddeke

So wird auf dem Holzhof Rheinsberg produziert:

