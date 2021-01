Flecken Zechlin

Die Heizungsanlage ist seit 2018 neu. „Aber wir haben noch uralte Heizkörper“, beschreibt Geschäftsführer Robert Sprinzl die Situation in der DGB-Jugendbildungsstätte Flecken Zechlin. Und auch die Küche sei arg in die Jahre gekommen, in der jährlich viele zehntausend Mahlzeiten zubereitet werden. Genauso wie die Bungalows oder der Boden im Haupthaus, in dem 4000 bis 5000 Kinder und Jugendliche pro Jahr herumtoben. „Das kann nicht so bleiben.“

Deswegen soll bis Februar all das erneuert werden. Rund 230.000 Euro gibt die Bildungseinrichtung dafür aus. Das Geld stammt aus den Rücklagen der Vorjahre. „Wir holen damit die Entwicklung der vergangenen Jahre nach“, sagt Robert Sprinzl. Zwar zahlen die Länder Berlin und Brandenburg und auch der Bund Geld an die Jugendbildungsstätten. Verlässliche Sanierungspauschalen gibt es aber nicht. „Damit sind die Jugendbildungsstätten gezwungen, auf Verschleiß zu fahren.“

Gäste sorgen für einen Großteil des Umsatzes

Derzeit erhält das Flecken Zechliner Haus 125.000 Euro aus Potsdam und etwas mehr aus Berlin. „Das sind nicht einmal 20 Prozent unseres Umsatzes in guten Jahren.“ Wenn’s gut läuft, beträgt dieser schon mal 2,2 Millionen Euro. Das Haus erhält auch Geld vom Landkreis und vom Bund. Den Rest finanziert die Jugendbildungsstätte über die Beiträge ihrer Gäste. Im Normalfall sei das ein sechsstelliger Betrag.

Das meiste werde aber auch gleich gebraucht. Schließlich müssen die Gebäude und das Gelände unterhalten und die Mitarbeiter bezahlt werden. 34 Personen sind derzeit dort sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Hinzu kommen noch Honorarkräfte für die Seminare.

Auch die Bungalows bekommen eine Frischekur. Quelle: Henry Mundt

Was schon in normalen Zeiten eine Herausforderung bedeutet und die Bildungsstätte nur selten ein wenig zur Seite legen lässt, wurde im Corona-Jahr zu einer echten Zerreißprobe. „Wir sind von der Pandemie sehr hart betroffen“, sagt Sprinzl. So haben 2020 mindestens 70 Prozent weniger Gäste als sonst in der Einrichtung übernachtet – und somit kein Geld in Flecken Zechlin gelassen.

Schuld daran seien nicht alleine die Beherbergungsverbote oder die verschärften Hygiene- und Abstandsregeln, meint Sprinzl. „Auch die Politik hat einen großen Beitrag dazu geleistet.“

Jugendbildungsstätte : „Sicherer als ein Klassenzimmer“

Denn dass Klassenfahrten die meiste Zeit über auch 2020 erlaubt waren, sei vor allem in Berlin, wo die meisten Flecken Zechliner Gäste herkommen, viel zu wenig kommuniziert worden. „Bei den Schulleitungen ist das kaum angekommen.“ Entsprechend vorsichtig waren sie: Sagten Fahrten ab, reservierten auch keine Plätze für 2021. „Wir haben dadurch viel mehr Belegung verloren, als es hätte sein müssen“, konstatiert der Geschäftsleiter.

Wobei er auf gar keinen Fall zu denjenigen gehöre, die die Infektionsgefahr kleinreden. Aus seiner Sicht sei die Jugendbildungsstätte wegen der Luftreiniger und der besonderen Hygienemaßnahmen aber sicherer als die meisten Klassenzimmer.

Hausmeister Dirk Stein, der Mann der ersten Stunde in der Jugendbildungsstätte ist, zeigt marode Türen, die erneuert werden. Damit investiert die Einrichtung in ihre Attraktivität – und somit ihre Zukunft. Quelle: Henry Mundt

„Wir werden diese Krise aber überleben, da bin ich mir relativ sicher.“ Es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht gelingt. Nur wenn die Bundesländer die Bildungsstätten fallenlassen, könnte das passieren. „Und das kann ich mir nicht vorstellen.“

Das Problem ist aber: Die Bildungsstätten fallen durchs Raster bei gängigen Corona-Hilfsprogrammen. So forderte der Bund bei der Überbrückungshilfe, dass die Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr im März und April 2020 einen Umsatzverlust von mindestens 60 Prozent verzeichnen. Gemeinnützige Träger hatten da zwar 100 Prozent Belegungsverlust – weil das Fördergeld als Plus verbucht wurde, kam kaum einer von ihnen auf unter 60 Prozent. „Dass wir so nicht antragsberechtigt waren, ist angesichts der prekären Lage unserer Häuser eine bizarre Situation.“

Bettenprogramm hilft Flecken Zechlin kaum

Auch die Hilfe aus dem sogenannten Bettenprogramm des Bundes tauge kaum als Rettung. Dort wurden maximal 400 Euro pro Bett ausgezahlt. Flecken Zechlin mit seinen 80 Übernachtungsplätzen erhielt 32.000 Euro. „Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein und reicht nicht einmal annähernd für die monatlichen Personalkosten.“

Noch könne das Haus überleben, auch dank Kurzarbeit und der einen oder anderen Corona-Hilfe, meint Robert Sprinzl. „Die Frage ist, was dabei auf der Strecke bleibt.“ Aus seiner Sicht wird es die Weiterentwicklung seines Hauses und aller anderen Jugendbildungsstätten sein.

Rücklagen-Wegfall gefährdet Zukunft

„In einem normalen Jahr müssen wir Rücklagen für Umbauten oder pädagogische Materialien bilden.“ 2020 und 2021 werden die Einrichtungen aber kein Geld dafür haben – und so auf Dauer an Attraktivität verlieren.

„Damit gefährden wir Arbeitsplätze: Und über 30 sind nicht unbedeutend in einer strukturschwachen Region.“ In Gefahr sei vor allem aber auch der gesellschaftliche Auftrag der Einrichtung mit ihren politischen und kulturellen Angeboten. „Eine zukunftsgerichtete Politik sieht jedenfalls anders aus. Nur die Deckungslücken zu stopfen, das ist sehr kurzfristig gedacht.“

