Rheinsberg

Der massive Wasserschaden an der Rheinsberger Grundschule soll so schnell wie möglich beseitigt werden. Voraussichtlich am Mittwoch soll es eine erste Kostenprognose für eine neue Regenversickerung geben, kündigte Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow an. Wie teuer die Reparaturen insgesamt werden, lässt sich noch nicht beziffern.

Ein Unwetter hatte in der vergangenen Woche schwere Schäden in der Schule angerichtet. Wegen des Starkregens waren die innen liegenden Rohre der Regenentwässerung geplatzt – einige Räume standen einen Meter tief unter Wasser. Ein Schulflügel kann vorerst nicht genutzt werden.

Neue Entwässerungsrohre

Als Sofortmaßnahmen will die Stadt zunächst die Entwässerungsrohre erneuern lassen und Trockengeräte aufstellen. Zugleich müsste der Keller teilweise entkernt und dort Böden und Fliesen ausgetauscht werden, sagte Schwochow. Später sind auch Arbeiten an der Regenversickerung im Hof geplant.

Für die Beiseitigung der Schäden kann die Stadt nach Einschätzung Schwochows kein Geld von der Gebäudeversicherung erwarten. Der Versicherungsschutz greife in diesem Fall nicht. Freke Over (Linke) forderte die Verwaltung auf, den speziellen Fall noch mal zu überprüfen.

Die SPD hatte die Sofortmaßnahmen mit einem entsprechenden Antrag unterstützt. „Der jetzige Zustand muss so schnell wie möglich beendet werden“, sagt Ulrike Liedtke. Die Allende-Schule ist Teil des Rheinsberger Bildungscampus. Rheinsberg hatte eigentlich gehofft, den Campus mit Fördermitteln sanieren zu können. Als einzige Schule in Brandenburg, so Liedtke, habe der Campus jedoch kein Geld aus dem Kip-Programm bekommen.

Von Frauke Herweg