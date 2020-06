Eher keine Aussichten auf Geld von der Versicherung für Rheinsberg

Rheinsberg

Der Schaden ist längst beseitigt – doch noch immer gibt es keine Klarheit darüber, wer für ihn aufkommt. „Die Versicherung will nicht zahlen“, sagt der Rheinsberger Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow. Die Stadt will aber ebenfalls nicht unbedingt auf den Kosten sitzen bleiben.

Es geht dabei um den großflächigen Wasserschaden an der Allendeschule. Dieser wurde durch einen heftigen Regen Ende vergangener Sommerferien verursacht. Betroffen war ein ganzer Flügel, denn das Wasser lief vom Dach die Treppe hinunter, wo es sich am Ende sammelte.

Anzeige

Schüler ehrere Monate am anderen Standort

Der Bereich, in dem auch einige Klassenräume lagen, wurde gesperrt. Rund 70 Grundschüler mussten mehrere Monate lang an der benachbarten Rau-Oberschule unterrichtet werden (die MAZ berichtete). Erst Anfang 2020 konnten sie zurückkehren, nachdem die Kommune rund 50.000 Euro für die Sanierung ausgegeben hatte.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Stadt versuchte, dieses Geld von der Versicherung zu bekommen. Doch diese weigerte sich. Die Stadtvertreter rieten, das nicht einfach so auf sich sitzen zu lassen.

Stadt hat noch keine Klage eingereicht

Weil die Aussichten auf Erfolg unklar waren, ließ sich die Stadt von Rechtsexperten beraten. Nun liege das Ergebnis der Prüfung vor, so Schwochow. Wie dieses ausgefallen ist, will er allerdings erst den Stadtvertretern in der nächsten Sitzung am 22. Juni verraten.

Vielversprechend sieht es für die Stadt aber wohl nicht aus. „Lassen Sie es mich so sagen: Ich gehe nur vor Gericht, wenn ich eine Chance auf Erfolg sehe“, sagt der Rathauschef auf MAZ-Anfrage. „Und in dem Fall haben wir noch keine Klage eingereicht.“

Lesen Sie mehr unter:

Rheinsberger Schule nach Unwetter überflutet

Stadt muss mit Beseitigung des Schadens an der Grundschule noch warten

Rheinsberg will Geld von Versicherung für Wasserschaden an der Schule

Wasserschaden an Rheinsberger Schule behoben

Von Celina Aniol