Wechsel bei den Rheinsberger Stadtvertretern

Rheinsberg

Jürgen Scheigert ist nicht mehr Mitglied der Rheinsberger Stadtverordnetenversammlung. Er hat sein Amt in der vergangenen Woche aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt, berichtet Petra Pape, Fraktionsvorsitzende von BVB/Freie Wähler. Scheigerts Platz in diesem Gremium soll nun Hans-Jürgen Keitel aus Rheinsberg übernehmen.

Auch bei der CDU gibt es Veränderungen

Auch bei den Christdemokraten gibt es einen Wechsel. Bereits zum 1. April hat Lysann Gutenmorgen, die auch Kreistagsmitglied ist und in Beckersmühle ein Hotel betreibt, aus persönlichen Gründen auf ihren Sitz verzichtet, sagt Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow. An ihre Stelle zieht Burkhardt Stranz aus Linow in das Stadtparlament ein, in dem er bereits bis zur Kommunalwahl im Mai 2019 Mitglied war.

Die neuen Mitglieder sollen in der nächsten Stadtverordnetenversammlung verpflichtet werden. Diese findet am 11. Mai ab 18.15 Uhr im Rheinsberger Schlosstheater statt.

Von Celina Aniol