Moore haben für viele Menschen etwas Geheimnisvolles und Faszinierendes – heute gelten sie in Europa als eine der letzten naturnahen Lebensräume überhaupt. Im Naturschutzgebiet Stechlin gibt es mehr als 150 Moore in unterschiedlicher Ausprägung.

Um den Besuchern des Naturparks Einblicke in die Welt der Moore zu ermöglichen, entstand vor zehn Jahren der rund zwölf Kilometer lange Moorlehrpfad rund um den Roofensee bei Menz, als Gemeinschaftsprojekt der Oberförsterei Menz, des Naturparks Stechlin-Ruppiner Land und der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Der Lehrpfad „Von Moor zu Moor“ beginnt und endet am Naturparkhaus Stechlin in Menz.

In welcher Richtung er erkundet wird, spielt dabei keine Rolle. Im Verlauf des Pfades werden fünf Stationen mit unterschiedlichen Niedermoorflächen vorgestellt – Grubitzwisch, Schleusenwiese, Kesselmoor bei Dietrichs Teerofen, Großer Barschsee und Bruch am Roofensee. Die Station vier am Großen Barschsee wurde barrierefrei gestaltet.

Pfad war in die Jahre gekommen

Mittlerweile ist der Pfad allerdings in die Jahre gekommen. Als Anke Culemann aus Gransee zu Pfingsten eine Wanderung unternahm, fand sie vor allem die Station am Kesselmoor bei Dietrichs Teerofen in einem schlechten Zustand vor.

Sie wandte sich an die Naturpark-Verwaltung und war überrascht, wie schnell auf ihre Kritik reagiert wurde. Bereits nach Pfingsten begann der Natur- und Landschaftsführer Egbert Witzlau im Auftrag der Naturparkverwaltung und mit Unterstützung der Landeswaldoberförsterei mit den Arbeiten.

„Ich bin schon an meine Grenzen gestoßen“, sagt der ehrenamtliche Ranger, der Kettensägen- und Baumfälllehrgänge absolviert hat und zwei Jahre zuvor als 63-Jähriger einen Bundesfreiwilligendienst im Naturpark absolviert hatte.

Spitzname: „Schokoladengeländer am Kesselmoor “

Die Wurzeln der umstehenden Bäume machten die Arbeit beschwerlich, doch aufgeben ist nicht Witzlaus Sache. Und so ist die Station „Ein Kessel Saures“ innerhalb von zwei Wochen wieder sicher begehbar – mit einem Geländer aus wetterfestem, hartem und sehr dauerhaftem Robinienholz.

Geschält und im unteren Bereich angekohlt, hat der Ranger die Holzpfosten 80 Zentimeter tief in die Erde eingegraben – und seine neue Holzkonstruktion hat sogar einen Namen. „Als eine Familie hier vorbei kam, stellte das kleine Mädchen fest, dass das frische Holz nach Schokolade riecht“, erzählt Egbert Witzlau. „Für mich ist es nun das ,Schokoladengeländer am Kesselmoor’.“

Die Besucher lernen, wie Torf entsteht

Das saure, 0,25 Hektar große Moor hat sich vom Kleinsee über ein Verlandungsmoor schließlich zum Kesselmoor entwickelt, in dem überwiegend Torfmoose wachsen, die große Wassermengen speichern können. Hier lernen die Besucher wie Torf entsteht und welche enormen Wassermengen die Torfmoose speichern können, so dass sie sich wie ein Schwamm ausdrücken lassen.

Um den Besuchern die Funktion der Moore zu vermitteln und die selten gewordenen Lebensräume wieder mehr in das Bewusstsein der Menschen zu rücken, bietet Egbert Witzlau vier Mal im Jahr Genusswanderungen durch das Naturschutzgebiet an, wovon zwei in diesem Jahr allerdings auf Grund der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten. Doch Egbert Witzlau ist optimistisch, dass die für September und Dezember geplanten Wanderungen stattfinden können.

Mehr Besucher im Naturpark

Momentan beobachten Naturparkleiter Mario Schrumpf und der ehrenamtliche Ranger eine Zunahme von Besuchern des Naturparks, worüber sie natürlich sehr zufrieden sind. Dennoch besteht ihre Arbeit darin, die Natur zu schützen.

„Deshalb ist es wichtig, dass sich vor allem auch Wohnmobilbesitzer an die Spielregeln halten. Wir sind schon manchmal erstaunt, an welchen geheimen Orten die Fahrzeuge auftauchen“, sagt der Naturparkleiter.

Die nächste Genusswanderung findet am 26. September statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Naturparkhaus in Menz. Interessenten sollten sich unter der Nummer 0174/9 79 14 24 anmelden.

