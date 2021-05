Wilder Parkplatz: Edeka will Stellflächen, Stadt Rheinsberg Integrationspark

Rheinsberg

Die geplante Neugestaltung des wilden Parkplatzes gegenüber von Edeka in Rheinsberg soll dazu beitragen, dass sich Menschen aus anderen Ländern in Rheinsberg heimischer fühlen. Dass das wirklich passiert, glaubt Freke Over kaum.

Der Linken-Fraktionschef ist deshalb ein erklärter Gegner des von der Stadtspitze vorangetriebenen Projekts. Denn diese will den städtebaulichen Missstand mit Integrationsgeld umbauen.

Trotzdem zog er kürzlich seine Forderung zurück, das Geld anderweitig auszugeben. Der Grund: Over wollte es nicht riskieren, dass der Landkreis dann die rund 60.000 Euro gar nicht an die Stadt ausreicht. Nun überlegt er, doch noch dagegen vorzugehen.

Edeka will seit Jahren die Fläche neu gestalten

Das hat mit einem Supermarkt zu tun. Over hat erfahren, dass Edeka die Ecke an der Paulshorster Straße auf eigene Kosten umgestalten will. Seit Jahren bemühe sich das Unternehmen, den als Stellfläche genutzten Bereich von der Stadt zu kaufen und neu zu gestalten – vergeblich.

Tatsächlich habe es sogar eine schriftliche Anfrage dazu gegeben, bestätigt der Rheinsberger Edeka-Betriebsleiter Oliver Schönhoff. Die Idee: Dort, wo bislang auf einer unbefestigten Fläche Autos kreuz und quer parken, sollen ordentliche Stellflächen entstehen, aber auch Sitzbänke und Begrünung.

Der Grund für das Engagement: Edeka braucht mehr Parkplätze. „Im Sommer, wenn in der Stadt viele Touristen sind und alles aus allen Nähten platzt, fahren die Menschen mit ihren Autos vor unserem Geschäft Kreise.“

Situation könnte sich verschärfen

Wenn die Edeka-Mitarbeiter, die bislang auf der inoffiziellen Stellfläche ihre Fahrzeuge abstellen, die die Stadt nun in einen Grünstreifen verwandeln will, auch noch dazu kommen, würde sich die Lage weiter verschärfen, meint Schönhoff. Zumal sich auf dem Quasi-Parkplatz auch Beschäftigte eines anderen Betriebs und Gäste des Friedhofs hinstellen, die nach der Umgestaltung wohl ebenfalls auf die Edeka- oder Aldi-Abstellfläche ausweichen würden. Denn schon bei Edeka arbeiten zu Hochzeiten bis zu 30 Personen pro Schicht.

Deshalb habe er, als er von den Umgestaltungsplänen hörte, Ende 2020 noch einmal beim Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow vorgesprochen, berichtet der Betriebsleiter. Und vorgeschlagen, die Fläche zumindest zu teilen: für die Integrationsecke und eine geordnete Stellfläche. Der Stadtchef habe zwar eingeräumt, dass er die Probleme versteht, am Ende aber nicht von seinem Kurs abzubringen gewesen.

Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow verweist darauf, dass die Stelle jetzt schon gerne als Treffpunkt von Menschen aus verschiedenen Nationen genutzt wird. Quelle: Henry Mundt

Das bestätigt dieser auf MAZ-Anfrage. „Ich kann Edeka verstehen“, sagt Schwochow. Und auch laut B-Plan könnte man die Fläche fürs Parken nutzen. Allerdings sei das beim Ausbau der Paulshorster Straße nicht berücksichtigt worden – und genau da liege der Hund begraben.

Denn Bordsteine wurden an dieser Stelle nicht abgesenkt. Das nachzuholen sei nicht einfach so möglich, weil auch der Untergrund nicht für das Überfahren mit den Autos ausgelegt ist.

Schwochow glaubt auch nicht, dass das Verkehrsamt eine weitere Ausfahrt in dem Bereich genehmigt. „Wir haben dort jetzt schon sehr konzentrierten Verkehr und viele Ausfahrten.“ Eine weitere würde es den Autofahrern und Gehwegnutzern weiter erschweren, die Lage zu überblicken.

Stadt bietet Parkalternative an

Hinzu kommt, dass aus seiner Sicht eine Erholungsfläche in dem Bereich angezeigt ist und dort auch tatsächlich Integration stattfindet. „Es soll kein künstlicher Platz entstehen, es ist jetzt schon so, dass sich dort Menschen aus vielen Nationen treffen.“

Schwochow hat Edeka deshalb vorgeschlagen, den Multifunktionsplatz als Mitarbeiter-Parkplatz zu nutzen. Dafür will die Stadt bei den Dauerparkkarten mit dem Preis runtergehen. Für Schönhoff ist das allerdings keine Alternative. Der etwa zehn Minuten Fußweg entfernte Stellplatz sei einfach zu weit für die Beschäftigten.

Linken-Fraktionschef: Integrationsgeld für Integration ausgeben

Over regt sich aus einem Grund über die Ablehnung der Stadt auf. „Wenn wir auf das Angebot eingehen würden, würden wir beim Verkauf Geld einnehmen, bei dem wilden Parkplatz ein ähnliches Ziel erreichen, das wir verfolgen, und könnten das Integrationsgeld wirklich für Integration ausgeben.“ Zum Beispiel für einen von einem Sozialarbeiter betreuten Bauspielplatz, den die Linke seit 2020 schaffen will, der aber bislang abgelehnt wurde.

Nun sieht er die Chance, es die Idee doch noch umzusetzen. Ob das klappt, das sei völlig offen, aber einen Versuch wert. „Wir müssen jetzt eine neue Debatte führen.“ Denn bei den bisherigen Diskussionen seien die Kauf-Absichten Edekas nicht bekannt gewesen. „Ich finde es ein Unding, dass den Stadtverordneten diese Information vorenthalten wurde“, sagt Over.

Von Celina Aniol