Wohnungsgesellschaft Rewoge: Chefposten im Aufsichtsrat unbesetzt

Rheinsberg

Eigentlich sollte der Posten längst besetzt sein. Doch wegen der ständigen Pattsituation bei den Abstimmungen über den Vorsitz des Aufsichtsrats der Rheinsberger Wohnungsgesellschaft Rewoge sei man im vergangenen Dreivierteljahr keinen Schritt weitergekommen, beschwerte sich Frank-Rudi Schwochow ( BVB/Freie Wähler) in der Sitzung der Stadtverordneten am Montagabend. „Die Gesellschaft muss handlungsfähig bleiben“ , so der Rheinsberger Bürgermeister.

Aus diesem Grund schlug er vor, dass die Summe der Stadtvertreter in dem Kontrollgremium des städtischen Unternehmens auf eine ungerade Zahl getrimmt wird. Sprich: Sie soll von sechs auf fünf schrumpfen oder auf sieben steigen.

Pattsituation im Rewoge-Aufsichtsrat

Für seinen Vorstoß erhielt der Rathauschef, der Teil des Aufsichtsrats ist, allerdings keine Mehrheit. Vielmehr votierten die meisten Stadtvertreter dafür, dass alles bleibt, wie es ist. Derzeit werden in dem Gremium drei Posten von BVB/Freie Wähler-Vertretern besetzt. Je einen Sitz haben die CDU, die SPD und die Linke inne.

Bis zur Kommunalwahl im vergangenem Jahr bestand der Rewoge-Aufsichtsrat aus fünf stimmberechtigten Vertretern. Das lag daran, dass der frühere Bürgermeister Jan-Pieter Rau den Kämmerer als Vertreter in das Gremium geschickt hat, der kein Stimmrecht hatte, berichtet Schwochow.

Wohl des Unternehmens im Vordergrund

An sich sei die Anwesenheit des Bürgermeisters kein Problem, so Linken-Chef Freke Over. „Wenn man sich einigen kann – aber wir konnten uns nicht einigen“, kommentierte er die Bemühungen des Bürgermeisters und seine eigenen, Aufsichtsratschef zu werden. Over befürchtet, dass beim Sieg Schwochows zu viel Macht in einer Hand liegen würde.

In dem Gremium geht es seiner Meinung nach aber insgesamt nicht darum, die Mehrheitsentscheidungen der Stadtverordneten durchzudrücken. Vielmehr stehe das Wohl des Unternehmens im Vordergrund.

Wichtige Entscheidungen stehen an

Das findet auch Petra Pape. Und genau deshalb sei sie „traurig“, dass die Stadtvertreter in dem Gremium nach so langer Zeit immer noch keine Einigung erzielen konnten, so die Fraktionsvorsitzende von BVB/Freie Wähler.

Nach der Entscheidung der Stadtvertreter, nichts zu ändern, kündigte Schwochow an, dass er die nächste Aufsichtsratssitzung abwarten will. Wenn es dann nicht zu einer Einigung kommen sollte, dann wolle er seinen Vorstoß zur Änderung der Vertreterzahl wiederholen.

Bei der Rewoge steht in diesem Jahr ein wichtiges Thema an. Denn die mit Banken 2011 geschlossene Sanierungsvereinbarung läuft Ende 2020 aus. Seit Jahren verhandelt der Rewogechef Stephan Greiner-Petter mit den Gläubigern, um möglichst gute Konditionen für die Anschlussfinanzierung zu bekommen. Es geht dabei um einen Schuldenberg von 32 Millionen Euro.

Von Celina Aniol