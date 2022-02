Zechlinerhütte

In Zechlinerhütte (Gemeinde Rheinsberg) ist am Samstagnachmittag ein Sportboot in Brand geraten und komplett vom Feuer zerstört worden. Gegen 14.45 Uhr wurde die Rettungsleitstelle darüber informiert, dass in Zechlinerhütte ein Carport mit Boot und Trailer brennen soll. Die Eigentümer hatten bereits versucht, das Feuer eigenständig zu löschen, allerdings ohne Erfolg.

Zumindest konnte das brennende Boot aus dem Carport gezogen werden, so dass zumindest das Carport mit leichten Beschädigungen davon kam und weiter genutzt werden kann. Am Boot allerdings entstand Totalschaden.

Die Polizei vermutete nach ersten Erkenntnissen, dass ein unsachgemäßer Umgang mit heißen Stoffen die Brandursache ist. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZ-online