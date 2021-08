Flecken Zechlin

Schwer verletzt wurden zwei Autofahrer am Mittwoch bei einem Unfall in Flecken Zechlin. Ein 46 Jahre alter Opel-Fahrer verursachte den Unfall, als er gegen 12.40 Uhr mit seinem Auto von einem Feldweg (Kirschsteig) in die Luhmer Straße einbog und dem von links kommenden VW eines 58 Jahre alten Mannes die Vorfahrt nahm.

Zwei Autofahrer im Krankenhaus

Nach dem Zusammenstoß wurden beide ins Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden geborgen. Der Sachschaden wird auf etwa 13 000 Euro geschätzt. Die Straße wurde nach dem Unfall zeitweise gesperrt.

Von MAZ-online