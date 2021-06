Rheinsberg

Frank-Rudi Schwochow hielt eine Generalansprache – und erhielt eine Generalschelte. Am Ende blieb klar: Die Rheinsberger Stadtvertreter sind tief zerstritten. Und die Frage offen: Gibt es noch eine Chance, das zu ändern?

Lange berichtete Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow in seinem Tätigkeitsbericht in der Stadtverordnetenversammlung darüber, was die Verwaltung im vergangenen Jahr bewegen konnte. Mit welchen Problemen sie sich herumschlug und immer noch kämpft. Welche Ziele sie nun verfolgt. Es war ein buntes Potpourri aus Straßensanierungen, Schuldenbergen über Impfbuseinsätze, Streit um die Zweitwohnungssteuer bis zur Vereinsamung von Senioren.

Schwochow: Streit sorgt für Unverständnis bei Bürgern

Seinen Tätigkeitsbericht schloss er mit dem Hinweis auf den Riss, der durch die Stadtverordnetenversammlung geht. Die verhärteten Fronten zwischen ihm samt seiner Fraktion BVB/Freie Wähler und den restlichen Stadtverordneten, die seit Jahren bestehen, verursachen jedenfalls nur noch Kopfschütteln in der Bevölkerung. „Das Bild, das wir abgeben, ist abschreckend.“

Er präsentierte aber keine Lösung für den gordischen Knoten. Die viel beschworene Zusammenarbeit sei kein Allheilmittel. Es reiche nicht, den anderen zuzuhören und alles wie sonst zu machen. „Es muss Kompromisse geben.“

Over: Schwochow für Stillstand in der Stadt verantwortlich

Linken-Fraktionschef Freke Over ging scharf ins Gericht mit dem Stadtoberhaupt. Dieser interessiere sich viel zu wenig für die Touristiker, die die größte Wirtschaftskraft der Region sind, vergraule Bürger, die sich engagieren, verhaue wichtige Projekte, kümmere sich kaum um die Jugend, sei für den Stillstand in der Stadt verantwortlich und ein Kontrollfreak.

Keine E-Mail dürfe das Rathaus verlassen, ohne dass er sie gesehen habe. Die Verwaltungsmitarbeiter wollen scharenweise das Haus verlassen. „Es macht mir Angst, wenn ich höre, wer sich wo bewirbt.“

Liedtke fordert mehr Engagement vom Bürgermeister

Auch Ulrike Liedtke sparte nicht mit Kritik. Die SPD-Fraktionsvorsitzende verband sie aber mit Bitten. Schwochow soll stärker Prioritäten setzen, als sich wie bisher im Klein-Klein der Verwaltungsarbeit zu verzetteln. Aus ihrer Sicht sind das die seit Jahrzehnten verschleppten Sanierungen der Mühlenstraße und der Schulen. Notfalls müsse die Stadt dafür Kredite aufnehmen. „Und es reicht nicht zu sagen: Das Straßenbauamt hat sich nicht gemeldet“, sagte Ulrike Liedtke mit Blick auf die beim Land eingereichten Pläne für die Erneuerung der Mühlenstraße. „Ich an Ihrer Stelle würde denen so was von auf die Nerven gehen.“

Sie pochte aber auch darauf, dass der Bürgermeister andere Meinungen akzeptiert und sein Handeln besser kommuniziert. Und dass er Mitstreitern – sei es seinen Verwaltungsmitarbeitern oder den Stadtverordneten – mehr Freiraum lassen soll, damit diese neue Ideen für die Stadt angehen können.

Pape kritisiert das Beharren auf eigenen Standpunkt

Petra Pape rief dazu auf, dem Bürgermeister stärker zu vertrauen. „Wir sind als Kommunalpolitiker Laien“, so die Fraktionschefin von BVB/Freie Wähler. „Wir wissen nicht, ob etwas gesetzlich durchführbar ist, auch wenn es gut gemeint ist.“ Später verwies sie darauf, dass es schwierig ist, mit den anderen Fraktionen Kompromisse auszuhandeln. Zwar gebe es viele Gespräche. Dabei gehe es aber immer darum, die vertretene Meinung durchzusetzen und nicht, einen Mittelweg zu finden. Und bei der Abstimmung am Ende nur darum, welche Hälfte der Stadtvertreter in der aktuellen Sitzung gerade die Mehrheit hat – und somit ihre Interessen durchdrücken kann.

Einen konkreten neuen Ansatz, die Konflikte zu lösen, gab es an dem Abend nicht. Die große politische Auseinandersetzung am Montag war indes nicht die erste in letzter Zeit. Erst am Wochenende hat in der Stadt eine Demonstration stattgefunden, die sich direkt gegen den angeblichen Stillstand in der Stadt und indirekt gegen das die Marschroute Schwochows richtete.

