Rheinsberg

Die Liebe zu Tucholsky kam mit 16. „Da hatte ich gerade mit der Straßenmusik angefangen“, sagt Annika von Trier. Inspiriert durch einen Text des berühmten Schriftstellers, wagte sie ihre ersten Singversuche. Gemeinsam mit einer Freundin trällerte die junge Künstlerin nach der Schule in der Trierer Innenstadt Chansons.

35 Jahre später steht Annika von Trier im Hof des Rheinsberger Schlosses. Während sie redet, geht ihr Blick immer wieder zum Grienericksee, auf dem die letzten Tropfen des Sommerregens kleine Kreise ziehen. Vor ein paar Tagen, erzählt sie, habe sie sich hier ihre erste Kanufahrt unternommen. Die Stadt lasse sich schließlich so wunderbar vom Wasser erkunden. Und vieles entstehe erst in Bewegung. „Ich hoffe auf eine schöne Phase hier“, sagt sie.

Fünf Monate Stipendium in Rheinsberg

Seit August ist Annika von Trier die 54. Stadtschreiberin von Rheinsberg. Die Dichterin, Musikerin und Performance-Künstlerin wird fünf Monate lang in der 8000-Einwohner-Stadt schreiben und wirken. Am Ende des Aufenthalts, so die Idee des Stipendiums, soll ein neuer Text für die Reihe „Rheinsberger Bogen“ entstanden sein: Worum es dabei geht, bleibt den Stadtschreibern selbst überlassen. Annika von Trier kann sich etwa vorstellen, dass Elemente aus ihren Traum-Tagebüchern von 2020 und 2021 einfließen – oder auch Erlebtes aus Rheinsberg.

Rheinsbergs 54. Stadtschreiberin Seit 1995 gibt es die Tradition des Stadtschreibens: Seit Peter Böthig, Leiter des Tucholsky-Literaturmuseums erstmals nach Rheinsberg einlud, haben zahlreiche Künstlerinnen und Künstler dort gewirkt. Annika von Trier folgt auf Manja Präkels, die bis Ende Juni die Stadtschreiber-Wohnung am Marstall bewohnte. Am 4. und 5. September wird Annika von Trier bei „Literatur auf der Parkbank“ in Cottbus zu sehen sein und beim Poesiefestival „Pop & Petersilie“ vom 19. bis 21. 11. in Neuruppin.

So etwa auch die erste Begegnung mit Sheldon, dem Schlosskater. Als die 51-Jährige zum ersten Mal die Stadtschreiber-Wohnung am Marstall betrat, es regnete und war bereits dunkel, huschte der getigerte Kater herbei und wollte auch hinein. Von Trier, die bis dahin nicht wusste, dass sie es mit Rheinsberger Prominenz zu tun hatte, fand in Sheldon schnell einen „treuen Begleiter“, wie sie erzählt. Seitdem laufen sich die beiden bei ihren Streifzügen auf dem Poetenweg immer wieder über den Weg. Dass Sheldon sie an ihrem ersten Tag in Empfang nahm, habe sie „sehr geehrt“, sagt sie und lacht. Dann sei man richtig in Rheinsberg angekommen.

Zeit nutzen, um an Hörspiel zu arbeiten

Doch es soll auch um mehr gehen als kuriose Begegnungen, wenn Annika von Trier, die mit bürgerlichem Namen Annika Krump heißt und 1970 in Trier geboren wurde, nun die Stelle als Stadtschreiberin ausfüllt. So will sie die Zeit etwa auch nutzen, um weiter an Hörspielen zu arbeiten. In Wiepersdorf (Teltow-Fläming) war mit „Wer Wagenitz, der nichts gewinnt“ schon einmal auf einem Schloss ein Hörspiel über Bettina von Arnim, Jenny Marx und Hannah Höch entstanden.

Annika von Trier, die neue Rheinsberger Stadtschreiberin, kennt sich bereits im Park des Rheinsberger Schlosses aus. Quelle: Johanna Apel

Und dann ist da noch die Musik: Seit sie in den 90er-Jahren ein altes Akkorden auf den Straßen Ost-Berlins fand, spielt sie das Instrument mit Leidenschaft. Ihre Mischung aus Chanson, Pop und Literatur soll künftig auch in Rheinsberg zu hören sein.

Annika von Trier spielte früh Theater

Die Liebe zur Musik kam zeitgleich mit der Liebe zu Tucholsky. Mit 16, erzählt Annika von Trier, sei ihr künstlerische Interesse geweckt worden. Sie spielte Theater, begann zu schreiben, trat als Straßenmusikerin auf. Nach dem Abitur schrieb sie sich dann für ein Malereistudium in Frankreich ein.

Kurz zuvor, erinnert sie sich beim Gang durch den Schlosspark, war sie noch nach West-Berlin gereist und hatte dort Großstadtluft geschnuppert. Es sollten die letzten Atemzüge einer geteilten Stadt gewesen sein, die in der Luft lagen, als sie am 7. November 1989 Berlin Richtung Frankreich verließ.

Nach Berlin und an die Volksbühne

Die Mauer fiel und Annika von Trier begann mit der Malerei. Doch der Gedanke an die nun vereinte Stadt ließ sie nicht los: 1991 brach sie das Studium ab und zog nach Berlin. „Ich habe mich für die Stadt entschieden“ sagt sie. Und für die Literatur. An der Freien Universität nahm sie ein Literaturstudium auf. Wenig später stieß sie zur Volksbühne: Ab 1992 arbeitete Annika von Trier als Dramaturgie- und Regieassistentin bei Frank Castorf.

Lesen Sie auch: Rheinsberg wächst auf der literarischen Landkarte

Mittlerweile hat der Regen aufgehört. Die Touristen, eben noch Schutz unter den Dächern suchend, schwirren wieder aus. Für Annika von Trier ist die Umgebung des Schlosses bereits vertraut: Beim Schlendern durch den Park empfiehlt sie Abkürzungen, erzählt von Lieblingsorten und scheint sogar die Sphingen im Schlosspark persönlich zu kennen.

Tucholsky diente bereits als Inspiration

In der frühen Berliner Zeit entstand auch Annika von Triers wohl berühmteste Kunstfigur: Palma Kunkel, die singende Tellermiene. Und wieder diente Tucholskys „Die Dame mit n’Avec“ als Inspiration für die ordinär-angehauchte Clownsfigur. Ihren ersten Auftritt hatte die singende Tellermiene übrigens – wie könnte es anders sein - in der Tucholskystraße.

Auftritt in der Tucholskystraße: Annika von Trier als "Palma Kunkel - Die singende Tellermiene mit Florian Grupp am Piano, 1993 Quelle: Hanns Joosten

Wenn Annika von Trier nicht gerade Rheinsberger Stadtschreiberin ist, lebt und arbeitet sie in Berlin. In ihren urbanen Liedern, erzählt sie, gehe es auch immer wieder um gesellschaftspolitische Themen, die sie dort aufgreift: Gentrifizierung etwa oder Digitalisierung. 1994 wagte sie den Schritt in die Selbstständigkeit: Seitdem ist sie unterwegs auf den Bühnen der Welt, um zu singen, zu lesen, zu schauspielern – und mal, um hinter diesen Bühnen die Fäden in der Hand zu haben.

Rheinsberg als besonderer Ort

Nun also Rheinsberg. In den kommenden Tagen wird sie sich in den Marstall zurückziehen, um in „Klausur zu gehen“, sagt sie. Es sei ein besonderes Gefühl, nun an diesem Ort zu wirken, in dem schließlich schon wie viele „gute Gedanken“ entstanden seien. Sollte sie nun wieder ein Hörspiel entwickeln, fügt sie später noch hinzu, stünde ein Protagonist jedenfalls schon fest: Kurt Tucholsky.

Von Johanna Apel