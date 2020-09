Neuruppin

Vier Bundesländer und zwei Auslandsaufenthalte später ist Thomas Kresse wieder da, wo er sich am wohlsten fühlt – in Brandenburg, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Stadt Neuruppin. Großeltern, Eltern und die eigene Familie, die in Kürze vierköpfig sein wird, in unmittelbarer Nähe, ebenso den geliebten Kyritzer See, wo er schon als Vierjähriger planschte. Der Amtsdirektor des Amtes Temnitz ist einer von jenen Rückkehrern, die nach Ausbildung, Studium und ersten Berufserfahrungen wieder in ihrer brandenburgischen Heimat sind, weil sich ihnen inzwischen auch dort wieder attraktive Karrierechancen bieten.

Die unsichere Zeit der Wende

Thomas Kresse, Jahrgang 1980, erlebte die politische Wende als Neunjähriger im Städtchen Kyritz. „Es war für meine Eltern und meinen zwölf Jahre älteren Bruder eine angespannte und unsichere Zeit“, erinnert er sich. Aber auch für ihn selbst: „Plötzlich war Russisch in der Schule nicht mehr gefragt. Es wurde Französisch gebüffelt. In einigen Schulstunden war den Lehrern anzumerken, dass sie den Stoff erst kurz vorher selbst gelernt hatten“, meint er. Die ersten Freunde und Bekannten verließen ab 1994 bis 1996 die Region. „Es gab ja kaum Lehrstellen oder Perspektiven“, beobachtete der Kyritzer.

Nach dem Abitur zur Bundeswehr nach Niedersachsen

Sein Abitur legte er in Neustadt (Dosse) ab. Im Anschluss ging es wie so viele Ostdeutsche in die alten Bundesländer: in seinem Fall zur Bundeswehr nach Niedersachsen, in die Kreisstadt Diepholz. „Ich diente freiwillig länger und wollte die Zeit bis zum Studium überbrücken“, berichtet er. Zum Studium der Sozialwissenschaften ging es dann in das nächste Bundesland: Mecklenburg-Vorpommern. „Das war schön, wieder etwas näher an zu Hause zu sein“, sagt er. Doch dann schlug die Liebe ein. Seiner damaligen Freundin folgte er nach Herford in Nordrhein-Westfalen. Er setzte sein Studium in Bielefeld fort. Auslandsaufenthalte in Südfrankreich und Österreich fielen ebenfalls in diesen Lebensabschnitt.

Bewerbung bei der Kreisverwaltung in Neuruppin

Als die Liebe vorbei war, kam Berlin an die Reihe. Im Jahr 2005 beendete er sein Diplom, sammelte erste Berufserfahrungen bei der Albert-Schweitzer-Stiftung. Als später eine Stelle in der Kreisverwaltung Neuruppin frei wurde, hörte er auf seine Mutter, die sagte: „So eine Stelle findest du nicht so schnell wieder.“ Thomas Kresse: „Ein Jahr bin ich noch von Berlin gependelt, aber dann umgezogen. Plötzlich konnte ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren.“

Bereut hat er seinen Schritt nie. Zumal er nicht allein ist. „Da gibt es andere, die zum Medizinstudium nach Hamburg gezogen sind, nun aber die Praxis ihrer Eltern in der Heimat übernehmen. Oder aber auch Rentner, die nach der Wende in den Westen zum Arbeiten gezogen sind, nun zum Lebensabend zu den Wurzeln zurückkehren“, zählt er andere Beispiele auf.

Landeplatz Nordwestbrandenburg

Inzwischen ist Thomas Kresse, der verschiedene berufliche Stationen durchlaufen hat, bis er 2018 Amtsdirektor des Amtes Temnitz wurde, auch Botschafter für den Landeplatz Nordwestbrandenburg geworden. Das Kooperationsprojekt verschiedener regionaler Initiativen der Landkreise Prignitz und Ostprignitz-Ruppin – das auch von der Brandenburger Staatskanzlei gestützt wird – bietet Hilfe für Menschen an, die ihren Arbeits- und Lebensmittelpunkt nach Nordwestbrandenburg verlegen möchten.

„Heimat ist Heimat“

Für Rückkehrer Kresse, der inzwischen sein „größtes Glück mit seiner Ehefrau Heike“ gefunden hat, ist es bereichernd, an verschiedenen Orten gelebt zu haben. Seine Botschaft an junge Brandenburger: „Gehen Sie ruhig fort, sammeln Sie Ihre Erfahrungen, aber kommen Sie wieder, denn wir brauchen Sie.“ Zumal sich die Ausbildungs- und Arbeitssituation erheblich verbessert habe, wie Kresse, der auch Vorsitzender der Entwicklungsgesellschaft Temnitzpark ist, betont. Mit Engagement und der Bereitschaft, sich fort- und weiterzubilden, könne man auch in Brandenburger Regionen beruflich weit kommen. Kresse selbst machte vor rund zehn Jahren berufsbegleitend einen Masterabschluss. Und dass er mit seiner Tochter, die bald ein Geschwisterchen bekommt, im Kyritzer See planschen kann, das sei einfach unbezahlbar. „Heimat bleibt Heimat“, so Kresse augenzwinkernd.

Von Claudia Braun