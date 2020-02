Schlägerei auf dem Fußballfeld

Neuruppin

Drei bis vier Mal die Woche spielten ausländische Jugendliche in Wittstock auf dem Sportplatz an der Rheinsberger Straße Fußball. So auch am Herrentag 2017.

Diesmal endete das Spiel jedoch mit Schlägen und Tritten. Eine Gruppe Deutscher wollte mitspielen, was ihnen der Betreuer auch erlaubte. Das Spiel wurde zunehmend aggressiver und artete letztendlich aus.

Nun müssen sich die sechs Männer zwischen 35 und 39 Jahren wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung vor dem Neuruppiner Amtsgericht verantworten. Sie schweigen zu den Vorwürfen.

Mitspielen erlaubt

Einer der Jugendlichen, ein heute 20-Jähriger aus Afghanistan, schilderte vor Gericht seine Sicht der Dinge. Demnach seien einige der ungebetenen Gäste durch die Tür gekommen, andere seien über den Zaun geklettert – der durch diese Aktion beschädigt wurde.

Auf dem Platz angekommen hätten sie gefragt, ob sie mitspielen könnten. Sie hatten wohl zuvor den Herrentag in einer Garage gefeiert, wurden auf das Fußballspiel aufmerksam und beschlossen, mitzumachen. Das erlaubte ihnen der Betreuer der Jugendlichen.

Laut der damals zuständigen Polizeibeamtin muss es nach Aussage der betroffenen Jugendlichen auf dem Platz dann ziemlich „ruppig“ zugegangen sein. Sie hätten von einem unfairen Spiel gesprochen.

Angeklagte sollen alkoholisiert gewesen sein

Der 20-Jährige beschrieb die deutschen Mitspieler: „Sie waren nicht bei sich.“ Er geht davon aus, dass sie alkoholisiert waren. Was man auch hätten riechen können.

Der Betreuer beendete das Spiel schließlich angesichts der zugespitzten Lage. Das stieß nicht auf die Zustimmung der sechs Wittstocker.

„Sie haben Streit mit uns angefangen“, sagte der 20-Jährige. Laut Anklage sollen sie lautstark protestiert haben, mit Bierflaschen in den Händen den Flüchtenden hinterhergelaufen sein.

Der 20-Jährige hat nach eigenen Angaben nicht mitbekommen, was um ihn herum geschah, er sei zu sehr mit sich beschäftigt gewesen.

Von den ungebetenen Gästen mit Bierflasche attackiert

Jemand habe ihn dann von einem Stein geschubst, wobei er sich das Knie verletzt habe. Auf dem Boden liegend habe ihn einer getreten, wieder ein anderer mit einer abgebrochenen Bierflasche attackiert. Er habe sich die Hände schützend vors Gesicht gehalten und Schnittverletzungen davongetragen. Außerdem sei seine Kleidung zerrissen, als er versucht habe, sich loszureißen.

Wie die Verteidigung vortrug, sollen auch die Deutschen verletzt gewesen sein. Von blutenden Kopfwunden war die Rede, an die sich die Polizeibeamtin allerdings nicht erinnern konnte.

Sie wusste auch nicht, ob die ausländischen Jugendlichen mit Stöcken ausgestattet waren, oder ob sie die Deutschen mit Steinen beworfen hatten. Es gab keine kriminaltechnischen Untersuchungen und Tatortarbeit. Der Platz war wahrscheinlich schon geräumt, war ihre Einschätzung zum Ablauf der Polizeiarbeit.

Widersprüchliche Zeugenaussage

Die Verteidiger nahmen dann den 20-jährigen Zeugen in die Mangel. Der hatte auf einem Foto denjenigen wiedererkannt, der ihn mit einer Bierflasche angegriffen haben soll. Das war aber ein anderer, als der, den er im Gerichtssaal als Täter ausmachte.

Der Rhetorik der Anwälte war der junge Mann nicht gewachsen. Häufig berief er sich auf Erinnerungslücken. Er räumte ein, dass sein Geburtsdatum, das er mit dem 1. Januar 2000 angegeben hatte, vielleicht nicht richtig sei. „Es kann sein, dass ich ein Jahr älter oder jünger bin.“

Der Beamtin wie auch den Verteidigern war aufgefallen, dass alle Jugendliche fast identische Geburtsdaten hatten. Überprüft, ob der, der vor ihr sitzt, auch jener ist, der er laut der ihr vorliegenden Dokumenten sein soll, hat sie nicht.

Der 20-Jährige aus Afghanistan konnte nach eigenen Angaben, als er nach Deutschland kam, weder lesen noch schreiben. Seit sechs Monaten verpackt er Waschmaschinen.

Für den Prozess sind fünf Verhandlungstage angesetzt. Es sind insgesamt 17 Zeugen geladen. Ein Urteil ist für den 28. Februar geplant.

Von Dagmar Simons