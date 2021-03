So erlebte eine Jugendliche das Corona-Jahr

Neuruppin

Am 18. März 2020 mussten die Schulen in Brandenburg zum ersten Mal schließen. Danach begann für viele Jugendliche die neue Normalität. Emma Kiehm ist 16 Jahre alt und geht in die 10. Klasse der Montessori-Oberschule Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin). In ihrer Freizeit ist sie für Fridays for Future aktiv. Hier erzählt sie, wie sie das Corona-Jahr erlebt hat.

Vor ein paar Wochen habe ich meinen 16. Geburtstag gefeiert. Ich war mit meiner Mutter spazieren, dann haben wir uns Sushi bestellt. Danach bin ich ganz symbolisch in den Supermarkt gegangen und habe mir eine Flasche Bier gekauft. Einfach nur, um meinen Personalausweis einmal vorzuzeigen. Das hat sich immerhin schon ein bisschen erwachsen angefühlt. Vor einem Jahr im Februar 2020 habe ich meinen Geburtstag noch mit mehreren Freundinnen und Freunden gefeiert. Damals gab es erst ein paar Corona-Fälle in Europa. Es hat sich alles so weit weg angefühlt. Ich weiß noch, wie wir gesagt haben: „Ach das geht vorbei, die übertreiben doch alle.“

Am Anfang habe ich es auch gar nicht als so dramatisch wahrgenommen, als die Schulen am 18. März schließen mussten. Das hat sich ein bisschen so angefühlt, als wären die Ferien um ein paar Wochen verlängert worden. Und ab und zu haben wir halt Aufgaben gemacht. Das Homeschooling war am Anfang ein bisschen chaotisch, weil keiner so richtig wusste wie das funktionieren soll. Aber ich fand es gar nicht so schlecht, dass ich mir die Zeit selbst einteilen konnte und so mehr Freiheiten hatte.

„Mir ist echt die Decke auf den Kopf gefallen“

Aber nach den sechs Wochen war ich auch wieder bereit für die Schule. Mir ist echt die Decke auf den Kopf gefallen, ich hab unsere Wohnung damals kaum verlassen. Nur zum Einkaufen und zum Spazieren gehen. Mit Freunden treffen ging ja auch nicht. Mit ein paar Freundinnen und Freunden, die in ganz Deutschland verteilt sind, habe ich mich hin und wieder per Videochat unterhalten. Und mit den anderen mehr telefoniert als sonst. Aber sehr viele habe ich während der zwei Lockdowns einfach nicht gesehen.

Immerhin habe ich durch die Corona-Zeit wieder besser gelernt, Zeit mit mir selbst zu verbringen. Am Anfang fand ich das gar nicht so einfach, das Nichtstun. Ich war vor Corona viel unterwegs. Manchmal konnte ich mich gar nicht entscheiden, auf welche Demo ich zuerst gehen soll. Seit Anfang 2019 engagiere ich mich für Fridays for Future (FFF) in Neuruppin. Wir haben seitdem viele Demos und Informationsveranstaltungen organisiert.

April: Aus dem globalen Klimastreik wird ein Netzstreik. Mit bunten Schildern zeigen sich die Unterstützerinnen und Unterstützer solidarisch. Quelle: Privat

Corona hat auch bei FFF einiges durcheinandergebracht. Am 24. April war eigentlich ein globaler Klimastreik angesetzt, für den wir in der Neuruppiner Ortsgruppe schon seit Januar in den Vorbereitungen steckten. Wir wollten mit mehr als 1000 Menschen demonstrieren. Im März wurde dann alles über den Haufen geworden und der Streik fand schlussendlich per Livestream statt. Aus ganz Deutschland haben sich auch Musikerinnen und Musiker, Künstlerinnen und Künstler oder Politikerinnen und Politiker dazu geschaltet. Und auch einige FFF-Ortsgruppen. Ich und mein Mitstreiter Corvin Drößler hatten auch eine Rede vorbereitet. Anstatt vor 1000 haben wir auf einmal vor fast 20.000 Menschen gesprochen. Das war echt etwas Besonderes, aus so einer Kleinstadt in Brandenburg zu so vielen Menschen in ganz Deutschland zu sprechen. Das wäre ohne Corona nicht passiert.

Zelten in Schwarzwälder Vorgärten

Aber ich vermisse es schon, mit Menschen auf die Straße zu gehen. Als die Zahlen im Sommer wieder runtergingen, haben wir ein paar Aktionen in Neuruppin gemacht – natürlich mit strengen Hygienekonzepten. Im Juni haben wir eine Fahrraddemo organisiert und im August eine 24-stündige Mahnwache auf dem Braschplatz in Neuruppin. Da haben wir auch Workshops zur Klimagerechtigkeit angeboten und sind mit vielen Menschen ins Gespräch gekommen.

Im Sommer hatte ich fast das Gefühl, dass alles bald wieder normal werden könnte. Zumindest habe ich das gehofft. In den Ferien im August war ich anstatt meinen Vater in Schweden zu besuchen mit zwei Freunden im Schwarzwald wandern. Ich war vorher noch nie richtig wandern. Wir hatten nur so ein kleines 3-Personen-Zelt dabei und wussten nie, wo wir abends schlafen werden. Aber wir haben immer etwas gefunden und so oft nette Bekanntschaften geschlossen, bei denen wir im Vorgarten zelten durften.

Ich glaube schon, dass einige Menschen durch Corona gemerkt haben, dass man nicht immer so weit weg fliegen muss, sondern auch in der Umgebung schön Urlaub machen kann. Aber ich glaube, sobald es wieder erlaubt ist, werden die Menschen wieder ins Flugzeug steigen. Auch, weil sie das Gefühl haben, ihnen wurden die Reisen im letzten Jahr verboten und sie müssten das aufholen. Ein bisschen kann ich das Gefühl auch nachvollziehen. Aber damit werden die CO2-Emissionen natürlich weiter steigen.

August: Melonenpause beim Wandern im Schwarzwald. Quelle: Privat

Corona und die Klimakrise sind für viele Menschen unsichtbar

Corona und die Klimakrise haben auch Gemeinsamkeiten. Beides ist sehr abstrakt, deshalb ist es für viele so schwierig, die tatsächliche Gefahr, die von beidem ausgeht, zu begreifen. Das Corona-Virus bleibt für die meisten von uns unsichtbar, aber mittlerweile kennen viele von uns Menschen, die daran erkrankt sind. Aber die wenigsten von uns hier in Brandenburg kennen jemanden, dessen Haus von einem Tornado vernichtet wurde oder der kein Essen mehr anbauen kann, weil es kaum noch Wasser gibt. Das betrifft im Moment vor allem Menschen im globalen Süden.

Nach den Sommerferien bin ich in die zehnte Klasse gekommen, im zweiten Lockdown hatte ich daher auf einmal Präsenzunterricht. Mein Abschlussjahrgang besteht aus neun Schülerinnen und Schülern, aber eigentlich haben wir immer mit der neunten Klasse zusammen Unterricht gehabt, das waren nochmal 15 Schülerinnen und Schüler. Aber die habe ich seit dem 18. Dezember nicht mehr gesehen, als die Schulen zum zweiten Mal schließen mussten. Es war schon komisch, mit so wenigen anderen in der Schule zu sein.

Dezember: Emma Kiehm bei einer Aktion zum Jubiläum des Pariser Klimaabkommens. Quelle: Privat

Ende Januar bin ich dann selbst an Corona erkrankt. Erst hatte meine Mutter Symptome und dann ich. Das Gruselige ist, dass wir bis heute keine Ahnung haben, wo wir uns angesteckt haben könnten. Wegen mir musste mein ganzer Jahrgang in Quarantäne. Zum Glück waren es ja nur meine acht Mitschülerinnen und Mitschüler. Da hatte ich schon ein schlechtes Gewissen, auch wenn ich ja nichts dafür kann. Aber meine Mitschülerinnen und Mitschüler konnten mich beruhigen. Anscheinend habe ich am meisten unter der Quarantäne gelitten, ich bin irgendwann wie im Gefängnis immer in unserem Garten auf und ab gelaufen. Die Krankheit selbst hat sich eigentlich nur wie eine Erkältung angefühlt. Nur, dass ich ein paar Tage nichts schmecken konnte. Mein Geruchssinn kommt jetzt erst langsam wieder richtig zurück.

„Diese totale Unsicherheit ist schon beängstigend“

Abgesehen von Quarantänen und Krankheitsfällen, glaube ich schon, dass diese ganze Pandemie-Zeit unsere Generation sehr beeinflussen wird und es auch schon tut. Wir sind jetzt in einem Alter, in dem man eigentlich genau nicht Zuhause rumsitzen sondern raus will, sich mit Leuten treffen und vielleicht auch auf Reisen gehen. Genau das ist alles im Moment nicht möglich. Ich bin froh, dass ich auch während des Lockdowns noch in die Schule gehen durfte und so ein bisschen Kontakt zu meinen Mitschülerinnen und Mitschülern hatte.

Aber ich glaube, für viele der Jüngeren war das besonders hart, den ganzen Tag Zuhause zu sitzen und keinen richtigen Ausgleich zu haben. Das Soziale ist ja eigentlich fast noch wichtiger, als das was man in der Schule lernt. Und das fehlt einfach. Ich glaube aber, dass man ein Jahr, oder anderthalb Jahre verkraftet. Aber es zeichnet sich ja gerade eher ab, dass es noch länger dauert. Diese totale Unsicherheit ist schon beängstigend.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei mir geht es jetzt auf die Abschlussprüfungen zu. Meine mündliche Prüfung in Englisch habe ich schon absolviert, die schriftlichen kommen im April. Immerhin wurde unsere Matheprüfung wegen Corona nach hinten verschoben. Da kann ich mich echt nicht drüber beschweren, Mathe ist einfach nicht so meins.

Von Lena Köpsell (Protokoll)