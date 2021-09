So sicher ist die Briefwahl im Wahlkreis 56 rund um Neuruppin

Neuruppin

Trump hat mit Tiraden die Briefwahl verteufelt, und sie für seine Wahlniederlage verantwortlich gemacht. Deutschland ist nicht Wilder Westen – und doch wird nun auch hierzulande Misstrauen gegen die Stimmabgabe per Post geschürt. In sozialen Netzwerken wettern viele kurz vor der Bundestagswahl kräftig dagegen, und auch die AfD macht mit ihrer anzüglich rüberkommenden Kampagne „Steck ihn selber rein“ Stimmung gegen das Setzen des Kreuzes am heimischen Küchentisch.

Willmut Krieger regt das auf. „So ein Quatsch“, sagt der Ortsvorsteher von Luhme. Er glaubt keinesfalls, dass durch die Briefwahl das Wahlergebnis manipuliert werden kann. „Es sei denn, bei der Post gibt es einen Spezialisten, der sich gezielt an die Wahlbriefe ranmacht.“ Wahrscheinlich sei das nicht. Zumal nicht in einem Umfang, der irgendwelche Folgen für das Abstimmungsverhältnis hätte.

Versuchter Betrug bei der Wahl ist strafbar

Klar: Zu 100 Prozent könne man Betrugsversuche auch bei einer Wahl nicht ausschließen, meint ebenfalls Corina Seefeld. „Wer das aber versuchen sollte, der macht sich richtig strafbar“, so die Wahlverantwortliche in Rheinsberg. Bis zu fünf Jahre Haft drohen in so einem Fall.

Dass die Stimmen im Rathaus manipuliert werden könnten, das hält sie für so gut wie ausgeschlossen – zumal die Sicherheitsvorkehrungen vor der aktuellen Wahl noch einmal verschärft worden seien. „Es gibt dazu ganz explizite Handlungshinweise des Bundeswahlleiters.“

Hauptamtsleiterin Corina Seefeld ist die Wahlverantwortliche im Rheinsberger Rathaus. Quelle: Peter Geisler

Diese sehen vor, dass der Raum, in dem die Stimmen der Briefwähler bis Sonntag ungeöffnet aufbewahrt werden, stets verschlossen sein muss, wenn sich kein Befugter dort aufhält. Und die Erlaubnis, die Unterlagen in die Hand zu nehmen, haben auch nur drei Mitarbeiter im Haus, so Seefeld.

Außerdem gelte das Vier-Augen-Prinzip und eine strenge Dokumentationspflicht. So werde minutiös festgehalten, wie viele Wähler am jeweiligen Tag den roten Brief eingeschickt haben. Angefordert haben diesen in Rheinsberg bis Montagmorgen 1610 Menschen. Das sind über 24 Prozent der insgesamt 6655 Wahlberechtigten in der Kommune, und somit deutlich mehr als bei den vorangegangenen Wahlen.

Die Briefwahlstimmen werden bis zum 26. September im neuen Rheinsberger Rathaus verschlossen aufbewahrt. Bei dem Transport dorthin von der Poststelle aus einem anderen Gebäude gelten erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Quelle: Henry Mundt

Weil diesmal so viele Menschen – nicht nur in Rheinsberg, sondern auch in den anderen Gemeinden des Wahlkreises 56 – diese Möglichkeit der Stimmabgabe nutzen wollen, ist das Thema Manipulation auch für Dietmar Tripke ganz wichtig. Der Kreiswahlleiter für die Region Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und Teile des Havellandes kann sich aber um nichts auf der Welt vorstellen, dass ein Verwaltungsmitarbeiter in seinem Gebiet einen Betrugsversuch starten könnte.

Er hat vielmehr das Gefühl, dass die Wahlverantwortlichen bei den Briefwahlunterlagen überpenibel sind. „Sie handeln noch strenger, als es die gesetzlichen Vorgaben verlangen“, berichtet Tripke, der einen engen Kontakt in die 25 Kommunen seines Gebiets pflegt. „Ich lege meine Hand ins Feuer für sie.“

Zweimal Wählen nicht möglich

Er hält das auch für völlig an den Haaren herbeigezogen, dass auf dem Weg zur Auszählung die Briefwahlstimmen einer bestimmten Partei wie zum Beispiel der AfD vorsätzlich verloren gehen könnten. Schließlich sei der Umschlag mit den Kreuzen bis zur Auszählung am 26. September fest verschlossen: Es sei also nicht zu erkennen, wem eine Stimme gegeben wurde – und also welcher Brief entfernt werden müsste.

Corina Seefeld wischt auch das klassische Trump-Argument weg, bei der Briefwahl könne man gleich doppelt die Stimme abgeben: per Post und dann noch einmal an der Urne. Denn die beantragte Wahl per Post werde im Wählerverzeichnis vermerkt: Man kann dann nicht noch einmal im Lokal ein Kreuz machen. Ganz persönlich präferiert sie dennoch den direkten Urnengang.

Die AfD macht Stimmung gegen die Briefwahl. Quelle: facebook/afd

Willmut Krieger findet es indessen enorm wichtig, dass die Wahlberechtigten nicht immer persönlich im Wahllokal erscheinen müssen – zumal auf dem flachen Land, wo die Bevölkerung immer älter wird. „Viele können nicht mehr hinlaufen, und noch mehr haben in diesem Jahr Angst, sich mit Corona anzustecken“, berichtet der Mann aus dem kleinen Dorf Heimland, das zu Luhme gehört.

Er selbst wird zwar direkt am Wahlsonntag an der Urne mitbestimmen, wer für die Region in den Bundestag einzieht. Denn er gehört dem Wahlvorstand an. Seine 91-jährige Schwiergermutter aber könnte ohne die Briefwahl nicht mehr ihre Stimme abgeben. Und auch seine Frau nicht, da sie diese betreuen muss. „Das wäre nicht vertretbar“, so Krieger. „Und ich gehe fest davon aus, dass auch bei der Briefwahl alles mit rechten Dingen zugeht.“

Von Celina Aniol