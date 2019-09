So viel Arbeit hat die einzige Familienhebamme im Ruppiner Land

Solche Kunst gibt es wohl auch nicht alle Tage zu sehen: Auf den Fluren der Kreisverwaltung in der Neustädter Straße in Neuruppin sind Bilder zu sehen, die sich mit den Themen „Natur“ und „Wald“ beschäftigen. Die Werke, bei denen nicht nur Farbe verwandt wurde, entstanden im Februar bei einem Kunstworkshop in Barsikow in der Gemeinde Wusterhausen unter besonderer Anleitung.