Neuruppin

Minus 15 Grad und 16 Zentimeter Schnee? Oder auch mal plus 31 Grad – in einem Herbst, genauer gesagt meteorologischen Herbst? Keine Angst, Sie haben nichts verpasst! Ersteres gab es im November 1965; zweiteres im September der Jahre 1973 und 2009. Aber auch in diesem Jahr, doch dazu später.

Erinnern Sie sich noch an den Herbst des vergangenen Jahres? Nach einem trockenen Sommer gab es in allen drei Herbstmonaten den ersehnten Regen. „Das Blatt hat sich gewendet“ lautete damals die Schlagzeile. Und in diesem Herbst? Nach einem in Sachen Niederschläge einigermaßen glimpflich verlaufenen Jahr 2020 hinterlässt der Herbst in Sachen Regen einen zwiespältigen Eindruck.

Anzeige

November besonders trocken

Im September kam etwas Bewegung in die oftmals festgefahrene mitteleuropäische Großwetterlage, in deren Folge es bis in den Oktober hinein auch mal kräftiger regnete. Im November schlief das ganze Wettergeschehen wieder ein, endete in Tristesse und einem besonders trockenen Monat.

Doch wie geht es nun weiter? So schön eine detaillierte Vorhersage für den kommenden Winter wäre – sie ist schlichtweg unmöglich. Einige langfristige Modelle gehen davon aus das der Winter um 2 Grad zu warm werden wird. Anomalien auf der Nordhalbkugel, wie beispielsweise das sehr zögerliche Vereisen der Meere, bereitet den Forschern jedoch Kopfzerbrechen und könnten für Überraschungen sorgen.

Auch ist es nicht möglich die aktuelle Wettersituation an wirklich jedem Punkt der Erde zu erfassen. Somit sind schon die Eingangsdaten in das jeweilige langfristige Vorhersagemodell nicht präzise genug. Mit wachsender Vorhersagezeit werden die Prognosen daher immer ungenauer. Viel einfacher und genau ist dagegen ein Blick zurück in den Herbst.

Herbst insgesamt zu warm

Dieser ist in unserer Region prädestiniert für große Temperaturschwankungen. Immerhin minus 3 Grad bis nahe plus 31 Grad konnte man in der Region im Herbst messen. Nicht ausgeschlossen das es in besonderen Ecken des Ruppiner Landes, an denen jedoch keine Messungen stattfinden, das eine oder andere Zehntelgrad wärmer oder kälter war.

Es dürfte niemanden entgangen sein das die vergangenen drei Monate insgesamt gesehen zu warm waren. Alle drei Herbstmonate lagen um ein bis zwei Grad über dem Mittelwert der langjährigen Klimareihe. Sie waren jedoch nicht so warm, dass es einer besonderen Erwähnung bedarf. Vereinzelt schafften es wieder einige Tage als Rekord in die Statistik einzufließen. Exemplarisch dafür steht der 2. November, er war mit einer Höchsttemperatur von rund 20 Grad so warm wie nie.

Die Durchschnittstemperatur des Herbstes betrug etwa 10,7 Grad, normal wären hierzulande 9,2 Grad gewesen. Echte Sommertage waren für den Herbst 2020 kein Problem, denn an bis zu fünf Tagen wurde von Neuruppin über Kyritz bis nach Wittstock ein Höchsttemperatur von 25 Grad oder mehr gemessen.

Über 30 Grad am 15. September

Im Herbst 2019 waren es nur bis zu zwei solcher Tage. Highlight waren jedoch die über 30 Grad vom 15. September, die Messstationen in Kyritz und Alt Ruppin hatte zum Beispiel 30,7 und 30,5 Grad zu bieten. Solch eine hohe Temperatur zu solch einem späten Zeitpunkt gab es hierzulande noch nie.

Der erste Bodenfrost kam zeitig, schon am 18. September, beispielsweise in Wittstock. Bis zu acht „echte Frosttage“, das bedeutet weniger als 0 Grad in 2 Meter Höhe, registrierten die Meteorologen im vergangenen Herbst. Am kältesten wurde es nahezu überall am 29. November. „Kältepol“ der Region war wieder einmal Wittstock.

Während hier minus 3,1 Grad gemessen werden konnten, reichte es in Kyritz für minus 2,9 Grad. Laut Statistik ist in Sachen Kälte natürlich noch gewaltig „Luft nach unten“. Vielerorts gemessene minus 15 Grad gab es am 23. November 1965, also weit vor Beginn des kalendarischen Winters. In Zeiten des Klimawandels kaum mehr vorstellbar, oder?

Viele Sonnenstunden

Klärchen meinte es anfänglich, also im September, ausgesprochen gut mit der Region. Ab Oktober ging es jedoch steil nach unten mit dem Sonnenschein. Im Ruppiner Land konnte man sich dennoch über mehr Sonnenschein als normal freuen. Im Einzelnen heißt das, September plus 70 Sonnenstunden, Oktober minus 28 Sonnenstunden und November plus 22 Sonnenstunden. Macht zusammen 64 Sonnenstunden mehr als die zu erwartenden 287 Stunden.

In Sachen Regen verhagelte der November die Bilanz. Verbreitet nur 15 Liter auf den Quadratmeter, sorgten dafür, dass uns das schöne Plus an Regen aus dem feuchten September und Oktober fast wieder abhanden kam. Die Schwankungen waren in der Region nicht sehr groß: Während in Wittstock im Herbst knapp 137 Liter zusammen kamen, waren es in Kyritz und Neuruppin 151 beziehungsweise 144 Liter.

Hoffnung auf mehr Regen im Winter

Normal sind für den Herbst etwa 126 Liter. Zum Durchfeuchten der tieferen Bodenschichten reicht das nicht. Alle Hoffnung liegt nun auf dem Winter. Die Voraussetzungen sind jedoch schlecht, da die Wintermonate naturgemäß nicht die niederschlagsreichsten des Jahres sind.

Apropos Winter: Fast minus 24 Grad gab es am 27. Februar 1986. Frühsommerlich warm wurde es Ende Februar 1990, als man abseits der noch kalten Gewässer fast schon 20 Grad messen konnte! Oftmals überhaupt nicht winterlich ist es an den Weihnachtsfeiertagen, wie beispielsweise am 24.12.1977 als es mit plus 15 Grad frühlingshaft mild wurde. Die größten Schneehöhen in der Region registrierte man Mitte Februar 1979. Die offizielle Schneehöhe betrug etwa 50 Zentimeter, Verwehungen waren damals aber noch viel höher.

Lesen Sie auch:

Bilanz: Sommer mit sehr viel Sonne

Von Thomas Hinz