Ein Haus, durch das ein Auto mittenmang fährt. Oder ist es ein Auto mit aufgehucktem Haus? Ganz genau kann man das nicht erkennen. Genau so wenig wie das rostrote Ding – ein Kamel? – neben dem leuchtendblauen Tuareg, dessen Augen im dunklen Sehschlitz nicht auszumachen sind. Ist er Freund oder Feind?

Die Bilder von Sophie Devaux leuchten. Und sie geben Rätsel auf. Nicht wenige sind „sans titre“ – ohne Titel – so will es die Künstlerin. Das schafft Freiraum für den Betrachter – und eine Einladung zum Eintauchen in Deveaux’ Gedankenwelten, die sie gern auf Holz statt auf Papier bannt.

Leuchtende Farben – auf Holz gemalt. Quelle: Regine Buddeke

Freiraum und Freiheit sind für Sophie Devaux nicht nur Begriffe, sondern existenziell – und auch der Grund, weshalb sie niemals Kunst studiert hat. „Ich wollte mich nicht in kleine Rahmen pressen lassen“, sagt sie mit charmantem französischen Akzent, der eine leise Schüchternheit nicht überdecken kann und auch nicht, dass Sophie Devaux eine kluge Frau ist, die viel über das Leben und die Kunst nachdenkt.

Freiraum und Freiheit

Der Traum von Freiraum war es auch, der sie nach 16 Jahren in Berlin nach Ganzer zog. „Ich bin kein Großstadtmensch“, erklärt sie. 2015 hat sie das heruntergekommene Anwesen in der Dorfstraße 28 erworben, das irgendwann einmal eine Gaststätte war. In der Gaststube hat sie nun ihren Ausstellungsraum eingerichtet, in dem sie am 21. und 22. August „hoffentlich viele“ Kunstinteressierte empfangen kann – es ist ihr erstes Mal beim Tag der offenen Ateliers.

In Devaux’ Bildern giibt es viel zu rätseln. Quelle: Regine Buddeke

Sophie Devaux stammt aus der Dordogne – sie hat als Jugendliche im Centre Pompidou in Paris eine Ausstellung besucht und war fasziniert von der Gegenwartskunst. „Ich wollte das auch machen“, sagt sie. Ihre Eltern – beide Wissenschaftler – drängten indes weg von einer „brotlosen Kunst“. Sie studierte ein Jahr Naturwissenschaften: „Das war nichts für mich.“ Sie studierte Psychologie – bis zum Vordiplom. „Die Psychoanalyse und die Konzepte des Unterbewussten haben mich interessiert“, sagt sie.

Von der Dordogne über Montreal nach Berlin – und nun Ganzer

Sie reiste nach Montreal, wo ihre Cousine Kunst studierte. „Sie hat mich eingeweiht: Dass ich in der Kunst völlig frei sein darf. Das war eine wunderbare Erfahrung. Ich musste das einfach machen“, beschreibt Sophie Devaux, was sie als Twen dann doch zur Kunst trieb. Sie stellte einmal in Frankreich aus – dann wurde ihr das Land zu eng. Ein Galerist aus Toulouse riet: „Du musst zeichnen lernen – fahr nach Berlin.“ Sophie Devaux fuhr 1999 in die Metropole – landete in Wedding.

Hat sie da zeichnen gelernt? Sie lacht: „Nein, bei niemandem.“Sie habe sich die Kunsthochschulen angeschaut und war sicher, sich da nicht integrieren zu können. „Zu schüchtern“, sagt sie und zuckt still lächelnd die Achseln.

Sie malte – erst einmal zwei Jahre lang abstrakt und in Primärfarben. Sie besuchte Kunstausstellungen und Museen. Verliebte sich in die Bilder von Marc Chagall und von Paul Klee. Sie ließ sich vom Kubismus beflügeln und von den Surrealisten. Ihre eigenen Farben bekamen mehr Zwischentöne, ihre Motive mehr Gegenständlichkeit. Aber niemals zuviel – ihre Kunst lebt vom Geheimnisvollen.

Sophie Devaux hat auch zwei Türen aus Berlin bemalt – mit sehr persönlichen Erinnerungen. Quelle: Regine Buddeke

Um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, arbeitete Sophie Devaux in Alten- und Behindertenheimen als Pflegehelferin. Sie fuhr eine Zeit lang Taxi. „Wenn ich in Deutschland bleiben will, muss ich die Sprache lernen“, dachte sie sich und immatrikulierte sich ein weiteres mal an einer Hochschule: Nicht für Deutsch – sondern für Philosophie und Russisch. „Philosophie war mir zu hochnäsig – aber Russisch habe ich gelernt“, sagt sie.

Es waren schwere Jahre – Sophie Devaux erzählt von Lebenskrisen und wirkt dabei ein bisschen kindlich und weise zugleich. Es zog sie weg aus Berlin – sie wollte wieder Weite um sich spüren. Es habe aber eine Weile gedauert, bis sie sich ein Haus finanzieren konnte. Sie ist durch Brandenburg geradelt, hat ein Haus in Wittstock gesehen. „Mir hat die Landschaft gefallen. Und die Menschen. Sie gaben mir das Gefühl, willkommen zu sein – aber ohne sich aufzudrängen.“ Dann fand sie Ganzer – oder Ganzer fand sie. „Ich bin hier gut integriert“, sagt sie und wirkt zufrieden.

Die Installation vorn ist dadaistisch angehaucht. Quelle: Regine Buddeke

Und wie malt sie – in der Freiheit des freien Raums? „An manchen Tagen ist es wie ein Zwang zu malen – dann bin ich unheimlich produktiv.“ Aber es gibt auch Tage ohne Kunst. Wenn sie malt, dann am liebsten in Öl. Oder sie zeichnet mit Tinte und Buntstift.

„Ich sehe mich am ehesten expressionistisch“, sagt sie. Aber eigentlich verschwende sie wenig Gedanken darauf, ihre Bilder kunstgeschichtlich zu analysieren und in Schubladen zu pressen. „Die Bilder spiegeln meine inneren Stimmungen“, sagt sie. Punkt.

Atelier vor zwei Jahren eingerichtet

Vor zwei Jahren hat sie den Raum leergeräumt, der jetzt ihr Atelier ist. „Ich genieße es, Platz zu haben.“ Sie hat zwei alte Türen aus Berlin bemalt – quasi als Tagebuch ihrer Berliner Zeit. Auch ihr Schreibtisch ist bemalt – wie gesagt, sie malt gern auf Holz. „Kinderwagen-Komplex“ steht da neben einer Zeichnung. „Ein Unfall in meiner Kindheit, ich wurde in einem Kinderwagen eingeklemmt“, erklärt sie.

Mit dem Schreibtisch habe es ohnehin eine eigene Bewandtnis: „Mein Berliner Arzt hat ihn mir geschenkt – er stand im Wartezimmer. Ich habe den Tisch sehr oft gesehen. Warten ist keine schöne Sache“, sagt sie. 2020 hat sie ihn dann bemalt – eine Art Katharsis nach allen Tiefs, die sie erlebt hat, könnte man vermuten.

Und der stahlblaue Tuareg? „Die haben mich als Kind immer fasziniert“, sagt sie. So sehr, dass sie schon Ethnologin werden wollte und in die Wüste ziehen. „Aber das Frauenbild der Wüstennomaden ist mir fremd“, sagt sie. In ihren Bildern aber spiegelt sich der Kindheitstraum – ganz unterbewusst.

Offene Ateliers in Ostprignitz-Ruppin Fehrbellin Betzin Michael Hischer Dorfstraße 1, Fehrbellin OT Betzin Tel. 033922-90623 www.michaelhischer.de Kinetische Skulpturen, Bildhauerei Führungen Atelier, Skulpturengarten Sa 14–19 Uhr und So 11–18 Uhr, barrierefrei Marina Schreiber Dorfstraße 1, Fehrbellin OT Betzin Tel. 033922-90623 www.marinaschreiber.de Skulpturen, biomorphe Abstraktionen Führungen Atelier, Skulpturengarten Sa 14–19 Uhr und So 11–18 Uhr, barrierefrei Brunne Rima Chammaa Fehrbelliner Straße 22, Fehrbellin OT Brunne Tel. 03 39 32-72634 Goldschmiede Sa 14–19 Uhr und So 11–18 Uh Heiligengrabe Blumenthal Detlef Glöde Am Pötterberg 4, Heiligengrabe OT Blumenthal Tel. 033984-71872, www.atelier-gloede.de Malerei, Grafik Atelier- und Galerieführung, Künstlergespräche Sa 13–18 und So 10 –17 Uhr Lindow (Mark) Banzendorf Alexandra Weidmann Banzendorfer Straße 49, Lindow (Mark) OT Banzendorf Tel. 033933-70903 www.alexandra-weidmann.de Malerei Sa 14–19 Uhr und So 11–18 Uhr Kyritz Wolfgang Busch Marktplatz 18, Kyritz Tel. 0178-4561978, www.wolfgangbusch.net Malerei, Bildhauerei Sa/So Artist at work 15–16 Uhr Sa 14–19 Uhr und So 11–18 Uhr Berlitt Esael Araujo Funes Berlitter Dorfstr. 41, Kyritz OT Berlitt Tel. 0176-2296287, www.arauco.de/kunst Malerei Ausstellung der mobilen Galerie Sa 14–19 Uhr und So 11–18 Uhr Neuruppin Juliane Böhm Fontaneplatz 3, Neuruppin Tel. 03391-659201 Acryl-Malerei Sa 14–19 Uhr und So 11–18 Uhr Giesela Gröschke Rudolf-Breitscheid-Straße 26, Neuruppin Tel. 03391-403881 Malerei Sa 14–19 Uhr und So 11–18 Uhr Uschi Jung (im Haus Frederik) Schinkelstr. 3, Neuruppin Tel. 0151-22972397 www.werkraum-uschi-jung.de Malerei, Grafik, Installation Sa 14:30 Uhr Eröffnung des Ateliers in den neuen Räumen So ab 11:30 Uhr offener Gedankenaustausch zum Kulturort Neuruppin Sa 14–19 Uhr und So 11–18 Uhr Susanne Krell Kulturhaus Stadtgarten, Raum 1.04 Karl-Marx-Str. 103, Neuruppin Tel. 01578-9026448 www.susanne-krell.de Konzeptarbeit, Installationen, Malerei, Fotografie, Video, digitale Arbeiten Sa 14–19 Uhr und So 11–18 Uhr Benjamin Schulte, Simon Schulte, Hannah Herzberg Ausstellungsraum Tablino August-Bebelstr. 16, Neuruppin Tel. 0151-51265890 www.holzgestaltung-schulte.de Holzbildhauerei, Möbeldesign, Keramik Fotoausstellung aus den Ateliers Sa 14–19 Uhr und So 11–18 Uhr barrierefrei Jens Kanitz - Atelier Kanitz Gildenhaller Allee 28, Neuruppin OT Gildenhall Tel. 0175-4144611 www.atelier-kanitz.de Bildhauerei Sa 12–19 Uhr und So 11–18 Uhr barrierefrei Buskow Hildegard Oelke Dorfstraße 35, Neuruppin OT Buskow Tel. 03391-350706 + 0173-6070359 Töpferwerkstatt, Keramik Sa Drehen an der Töpferscheibe, So Rakubrand Sa 14–18 Uhr und So 14–18 Uhr Karwe Matthias Zagon Hohl-Stein Alte Schäferei 2, Karwe Tel. 0152-01099641 www.zagon-hohl-stein.net Malerei, Bildhauerei Sa 14–19 Uhr und So 11–18 Uhr Lichtenberg Beate Raffel Dorfstraße 16, Neuruppin OT Lichtenberg Tel. 03391-4013094 + 0152-53948452, www.tierillustration.com Grafik, Malerei Sa 14–19 Uhr und So 11–18 Uhr Rheinsberg Linow Hartmut Steinmetz Bergstraße 11, Rheinsberg OT Linow Tel. 0163-1357557 Metallobjekte, Sa 14–18 Uhr und So 11–18 Uhr Amt Temnitz Vichel Frank Dornseif Dorfstraße 16, 16845 Vichel Tel. 033928-70828 www.frankdornseif.de Bildhauerei, Zeichnung Atelierbesuch, Sa und So 14–17 Uhr Elke Judith Wagner Dorfstraße 16, Vichel Tel. 033928-70828 www.elkejudithwagner.de Skulpturen, Zeichnung, Kunsthandwerk Atelierbesuch, Gast: Ina Büchs-Schumacherin, Designerin Sa und So 14–17 Uhr Wildberg Dagmar Theel Markt 4, 16845 Wildberg Tel. 033928-70493 Malerei Sa 14–19 Uhr und So 11–18 Uhr Wittstock/Dosse Burg Goldbeck Heike u. Karl Kropius, Helena Hör-Hitzschke, Johannes Aron Griesbach, Klaus Doll, Max, Rita Thiele, Schürer, Simone Radke, Zoyt Goldbecker Burgstr. 1, Wittstock/Dosse OT Goldbeck Malerei, Bildhauerei, Hyperrealismus, Zeichnung, freie Kunst, Skulptur Tel. 0176-45822750, Rahmenprogramm mit Filmen, Auf-tritten von Musikern, Gespräch mit den Kunstfiguren Egon & Rosie, (Umfang abhängig von Corona-Bestimmungen), Sa 14–19 Uhr und So 11–18 Uhr Freyenstein Ellen Mäder-Gutz Schlossstr. 4, Wittstock/Dosse OT Freyenstein Tel. 0172-9369169 www.ellen-maeder-gutz.de Bildhauerei, Druckgrafik, Zeichnung Sa Vorstellung verschiedener Drucktechniken So Vortrag über Beuys zum 100. Geburtstag Sa 14–19 Uhr und So 11–18 Uhr Stadt Wittstock Kunsthaus Dossepark An den Dossewiesen 3, Wittstock/Dosse Ellinor Euler Tel. 0178-4255052 www.ellinoreuler.de Zeichnung, Objekte, Installation Sa 14–19 Uhr und So 11–18 Uhr Ruth Gindhart Tel. 0178-6871620 Skulpturen, Papierarbeiten Sa 14–19 Uhr und So 11–18 Uhr, barrierefrei Jeanette Heene www.jeanetteheene.com abstrakte Malerei Sa 14–19 Uhr und So 11–18 Uhr Izabela Jadach www.izajadach.com Keramik Sa 14–19 Uhr und So 11–18 Uhr Valeska Rein www.valeska-rein.de Malerei Ausstellung „Private Relations“ Gast: Michel Bo Michel Soundinstallation, Sa 14–19 Uhr und So 11–18 Uhr Norbert Reggentin Liebenthaler Weg 21, Wittstock/Dosse Tel. 01522-63719 60 Ölmalerei Gäste: Ruth Mende – Malerei, Gisela Modl – kleines Handwerk Sa 14–19 Uhr und So 11–18 Uhr, barrierefrei Doris Kretschmer Ringstr. 29, Wittstock/Dosse Tel. 03394-442936 Malerei, Grafik, Plastik Sa 14–19 Uhr und So 11–18 Uhr Annett Glöckner Am Bleichwall, An der Fliesenwand, 16909 Wittstock/Dosse Tel. 0160-91896627 Instagram @annett.gloeckner1 Kunst im öffentlichen Raum, Keramik, Fotos, Collagen, Performance Sa 14 Uhr „Du bist schlau in der Natur“ Einweihung des im April beendeten Außenkreises der Fliesenwand mit Performanceauszügen aus „Lächeln unterwegs“ So 14–16 Uhr „Baukasten der Natur“ Mitmach-Angebot für Kleine u. Große Sa 14–19 Uhr und So 11–18 Uhr, barrierefrei Wusterhausen Ganzer Sophie Devaux Dorfstraße 28, Wusterhausen/Dosse OT Ganzer Tel. 0157-35889544 Malerei Sa/So 14:30 Uhr Lesung mit Bora Hegyes Sa 14–17:15 Uhr und So 11–17:15 Uhr Katrin Mason Brown Scheunenatelier Gutshof Ganzer Dorfstraße 20, Wusterhausen/Dosse OT Ganzer Tel. 033974-50088 www.kmb-design.de Malerei, Grafik, Kunstdruck, Opjekte Gast: paho. Zentrum für Papier Buntpapierausstellung „Muster im Rausch“ So, 11 Uhr Kunstgespräch Sa/So 11–18 Uhr, barrierefrei

Von Regine Buddeke