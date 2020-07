Linum

Es ist Anfang Juli, als Jörg Dummer sich dem Storchennest nähert. Langsam fährt ihn eine Hebebühne ganz nah an den Horst heran, in dem vier junge Weißstörche regungslos liegen.

Er ist routiniert, seit Jahren schon kümmert er sich um die Störche im der Region. Vorsichtig bringt er den Tieren silberfarbene Ringe an – sie sollen künftig helfen, mehr über das Leben der Störche zu erfahren.

Denn obwohl die vier Geschwister noch ruhig im Nest liegen, werden sie schon bald ihren Horst verlassen und nach Süden ziehen. Noch weiß niemand, wohin ihre lange Reise die vier kleinen Störche irgendwann führen wird.

Ringe helfen der Storchenschmiede

Welche Zugroute nehmen sie, wo werden sie überwintern? Gibt es Orte, denen sie die Treue halten, und welche Gefahren lauern womöglich? Wo wird ihr Weg vielleicht irgendwann enden?

Die Nummer ermöglicht eine Nachverfolgung der Störche. Quelle: Jörg Dummer

Die eben angebrachten Ringe an den Beinen der jungen Störche sollen Antworten auf eben diese Fragen liefern. Mit Hilfe einer individuellen Kennziffer auf dem Ring kann die Linumer Storchenschmiede nun nachvollziehen, wie es mit ihnen weitergeht.

Dass die Störche so ruhig verharren, hat einen bestimmten Grund, sagt Lisa Hörig. Sie ist die kommissarische Leiterin der Storchenschmiede, einer Naturschuzstation des Nabu.

Störche verfallen in Schutzstarre

Als Biologin kennt sie sich mit den Tieren gut aus und erklärt: „ Jungstörche verfallen bis zu einem Alter von etwa acht Wochen bei Gefahr in so sogenannte Akinese, eine Schutzsstarre um von Greifvögeln nicht als Beute erkannt zu werden.“

Im Falle der Beringung sei dieses Verhalten sehr hilfreich, da es die Gefahren für die Jungstörche und den Beringer minimiere. Der könne während der Aktion außerdem Fremdkörper wie Plastik oder Bindegarn aus dem Nest entfernen.

Fürsorglicher Storch schaut zu

Nicht nur die vier Geschwister auf dem Horst der Storchenschmiede kriegen heute einen Ring – auch zwei andere Jungstörche am Linumer Ortseingang werden mit einem Kennring ausgestattet.

Aufmerksamer Beobachter: Der Weißstorch lässt seine Kinder nicht aus den Augen. Quelle: Jörg Dummer

Dort ist das Elterntier besonders fürsorglich: Erst als die Hebebühne direkt am Horst ist, fliegt es weg und kommt während der Beringung immer nah heran. Kaum ist Jörg Dummer wieder unten, sitzt der unerschrockene Storch schon wieder bei seinem Nachwuchs.

Ein gutes Jahr für die Störche in Linum

Es ist ein gutes Jahr für die Linumer Störche, sagt Lisa Hörig. Das zu Fehrbellin gehörende Dorf zieht jedes Jahr viele Weißstörche an. Laut Nabu ist das angrenzende Teichland bei Wildvögeln beliebt – es ist eines der größten Rastgebiete in Mitteleuropa.

19 Störche werden in diesem Jahr in Linum großgezogen. 2019 waren es noch zehn Jungvögel, im Jahr davor 14. Für Lisa Hörig ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis – in diesem Jahr hätten die Störche relativ viele Jungvögel durchbekommen. „Es ist eher ungewöhnlich, dass so viele Jungvögel das Flüggealter erreichen“, stellt die Biologin fest.

Störche brauchen Regen und Sonne

Einen Grund für das gute Storchenjahr sieht sie im Wetter. „Es war ein guter Wechsel zwischen Regen Sonne – keine lange Hitze, aber auch kein langer Regen“, erklärt sie. Gerade Jungstörche hätten mit langen Regenperioden zu kämpfen, da ihr Gefieder sie noch nicht so gut schützt.

Die vier Geschwisterstörche in Linum bei ihrer Beringung Anfang Juli. Quelle: Jörg Dummer

Andererseits sei zu viel Hitze und Trockenheit auch nicht gut, denn die jungen Vögel ernähren sich gerade in ihren ersten Wochen hauptsächlich von Regenwürmern – feuchte Perioden sind für sie also wichtig.

Ferienprogramm der Storchenschmiede

In den nächsten Tagen wird das Team der Storchenschmiede losziehen, um sich auch in den anderen Ortschaften der Region ein Bild vom Storchennachwuchs zu verschaffen. „Wir fahren zwei Tage lang alle Horste in der Region ab“, so Hörig.

Derzeit bietet die Storchenschmiede ein Ferienprogramm für Kinder an. So wird am Freitag, 17. Juli sowie am Samstag, 18. Juli eine Schnitzeljagd durch die Linumer Teiche angeboten. Dabei soll es um die Themen Natur und Vögel gehen. Los geht es jeweils um 12 Uhr am Parkplatz Linumer Teichland.

Von Johanna Apel