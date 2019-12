Tims Barbershop: Der Barbier von Neuruppin

Neuruppin

Bevor es losgehen kann, verschwindet Philipps Gesicht für einige Minuten unter einem dampfenden Handtuch. Nur noch sein mächtiger brauner Vollbart guckt hervor. „Das öffnet die Poren, entspannt die Gesichtshaut lässt die drahtigen Barthaare weich werden“, erklärt Tim Bauer, während er den Rasierschaum schlägt.

Tim Bauer ist Barbier in Neuruppin. Seit über einem Jahr rasiert er in seinem eigenen Laden, Tims Barbershop. Heute ist Philipp dran. Der 31-Jährige trägt einen langen Vollbart – und der soll auch dranbleiben: Philipp ist nur gekommen, um sich die Konturen schneiden zu lassen.

Das Barbierhandwerk war lange Zeit ausgestorben

Etwa alle zwei Wochen kommt er zu Tims Barbershop, um sich Haare und Bart trimmen zu lassen. Mit einem Dachshaarpinsel verteilt Barbier Bauer den Schaum auf Philipps Hals und Wangen. In Tims Barbershop gibt es kein Rasiergel aus der Plastikflasche, was Bauer macht, ist echtes Handwerk.

In Tims Barbershop wird das alte Barbierhandwerk zu neuem Leben erweckt. Quelle: Feliks Todtmann

Ein Handwerk, das bis vor Kurzem noch vor dem Aussterben stand, zumindest hierzulande. Den Beruf des Barbiers gibt es in Deutschland nicht mehr. Lange Zeit war das Bärte schneiden nicht einmal mehr Teil der Frisörausbildung. Männer rasierten sich selbst, zu Hause, mit dem Trockenrasierer. Wer sich übermäßig um Körperpflege scherte, galt als weich gespült.

Bärte galten als ungepflegt und aufmüpfig

Und die Nachfrage nach professioneller Bartpflege war gering: Bis vor wenigen Jahrzehnten waren Bärte noch verpönt, galten als ungepflegt oder aufmüpfig. Wer Bart trug, war irgendwie anti-Establishment.

Diese Zeiten sind vorbei: Heute sind Bärte in Mode und auch Männer dürfen sich Gedanken über ihr äußeres Erscheinungsbild machen. Damit wächst der Bedarf nach professioneller Rasur.

Auf die richtige Haltung kommt es an: Mit dem Rasiermesser umzugehen will gelernt sein. Quelle: Feliks Todtmann

Auch Tim Bauer hatte während seiner Frisörlehre in Neuruppin noch keine Berührungspunkte mit dem Bartschneiden. Nach der Ausbildung besuchte er 2016 einen Lehrgang zum Thema rasieren und war gleich begeistert. Künftig war er der Barbier in seinem Betrieb – der einzige.

Die richtige Haltung ist entscheidend

„Uns wurde früher immer gesagt, wir dürften aus hygienischen Gründen nicht rasieren“, sagt Bauer. Er hält die Begründung für vorgeschoben, Männer waren einfach lange Zeit nicht die Zielgruppe von Frisörsalons, glaubt er. Damit alles sauber und keimfrei beliebt, benutzen Barbiere nicht mehr das klassische Rasiermesser, sondern ein sogenanntes Shavette mit austauschbarer Klinge.

Bartöl, Rasiermesser und Kamm sind Tim Bauers Handwerkszeug. Quelle: Feliks Todtmann

Die Technik ist dieselbe: Mit einer Hand spannt Tim Bauer Philipps Gesichtshaut, mit der anderen führt er das Messer über dessen Wange. Dabei hält er die Klinge ungefähr in einem 30-Grad-Winkel und lässt sie über Philipps Gesicht gleiten – sie ist scharf genug, um die Haare auch ohne zusätzlichen Druck sauber zu rasieren.

Mehr Wohnzimmer als Frisörsalon

Tim Bauer hat viel Arbeit und Herzblut in seinen Barbershop gesteckt. Den Großteil seiner Einrichtung hat er mit Kumpels zusammen selbst gebaut. An der Wand hängen alte Blechschilder und Schallplatten, über dem Spiegel thront ein Geweih. Die Lampe über den Frisörstühlen besteht aus einem Stück Treibholz „Das habe ich hier aus dem Ruppiner See gezogen“, erzählt Bauer. Die Lampenschirme sind ausrangierte Herrenhüte.

Als ihm im Sommer 2018 das Geschäft in Neuruppin angeboten wurde, zögerte er nicht lange. „Es war nie mein Traum, mich selbstständig zu machen“, sagt er, „heute will ich nichts anderes mehr machen.“ Tims Barbershop ist ein ein-Mann-Betrieb. Bis zu 26 Kunden frisiert er an einem Tag, meistens ist er schon eine Woche im Voraus ausgebucht.

Bier oder Whisky zum Haarschnitt

Auch wenn es viel ist – die Arbeit erfüllt ihn. Sein Laden ist mehr als ein Frisörsalon: Manchmal treffen sich bei ihm Leute, lassen sich rasieren und die Haare schneiden und bringen sich eine Flasche Rum mit. Der Barbier als sozialer Treff. Wer will, kriegt bei Tim Bauer auch ein Bier oder Whisky zum Haarschnitt.

Philipps Konturen sind fertig, sein Bart hat jetzt wieder eine klare Kante, die Stoppeln am Hals sind verschwunden. Eine kalte Kompresse auf seinem Gesicht sorgt dafür, dass sich die Poren wieder schließen und sich seine Haut beruhigt.

Was Tim Bauer am Bärte rasieren besonders gefällt? „Ich finde beim Rasieren kann man besonders kreativ sein. Die Veränderung im Gesicht ist nach einer Rasur oft viel stärker als nach dem Haare schneiden.“

Lesen Sie auch

Von Feliks Todtmann