Ranger führen Gäste wieder im Ruppiner Land und Prignitz durch die Naturparks

Neuruppin

Die Ranger der Naturwacht Brandenburg bieten seit gestern wieder geführte Touren an. Allerdings müssen die Teilnehmer einige Hygienevorschriften beachten. Bei Führungen und Ausflügen wird die Gruppengröße auf 15 Personen beschränkt und ein Mindestabstand von 1,50 Meter muss eingehalten werden. Vorherige Anmeldungen sind zwingend erforderlich.

Spaziergang durch das Storchendorf

Am Freitag, 5. Juni, kann man in Rühstädt bei den Störchen vorbei schauen. Mit der Naturwacht geht es auf einen Spaziergang durch das Europäische Storchendorf. Auf den Dächern Rühstädts nisten die Störche besonders zahlreich. Die Führung beginnt um 14 Uhr direkt vor der Tür des Besucherzentrums, Neuhaus 9, in Rühstädt. Weitere Führungen finden am 12., 19. und 26. Juni statt. Die Naturwacht Rühstädt ist unter der Nummer 038791/98022 sowie unter der E-Mail-Adresse ruehstaedt@naturwacht.de zu erreichen.

Radwanderung an die Elbe

Die Naturwacht Lenzenlädt am Sonnabend, 6. Juni, zu einer Radwanderung an die Elbe ein. Die Radwanderung führt von Lenzen an den Elbdeich nach Mödlich, wo alte Eichen den Weg säumen. Historische Hallenhäuser mit ihren Bauerngärten prägen den Landstrich. Unterwegs können die Radler Vögel und Biberspuren beobachten.

Über die Wiesen der Lenzer Wische und entlang der Löcknitz geht es dann zurück nach Lenzen. Eisvögel, Graureiher, Stockenten und Graugänse haben hier ihre Brutreviere und lassen sich während der Tour gut beobachten. Die Teilnehmer treffen sich an der Burg, auf dem Vorplatz, Burgstraße 3. Die Naturwacht Lenzen ist unter der Nummer 038792/1701 und per E-Mail unter lenzen@naturwacht.de zu erreichen.

Erlebnis-Tour auf dem Wasser

Im Naturpark Stechlin-Ruppiner Land findet auch in diesem Jahr wieder eine Erlebnis-Tour auf dem Wasser statt. Wenn die Boote lautlos durch die Vollmondnacht gleiten, sind das die Stunden von Fledermaus, Aal und Biber. Unterwegs werden an Lagerfeuern „Forellen nach Rangerart“ gegrillt. Kanus für zwei bis vier Personen und ein Canadier bis zu 12 Personen werden gestellt.

Dieser wird wie in jedem Jahr von einem erfahrenen Kanuten gesteuert. Die Tour findet in der Nacht vom 31. Juli zum 1. August statt und dauert etwa bis um 1 Uhr. Die Länge der Strecke beträgt 12 Kilometer. Anmeldungen sind bis zum 29. Juli möglich.

Allerdings ist die Teilnehmerzahl auf 20 Personen beschränkt. Die Teilnehmer treffen sich am Forellentrafo Zippelsförde, Rheinshagener Weg 1. Die Naturwacht Stechlin-Ruppiner Land ist unter 0175/7 21 30 53 zu erreichen oder per E-Mail unter banzendorf@naturwacht.de.

Ranger Rüdiger Meyer liest auf dem Zermützelsee Sagen aus dem Ruppiner Land. Quelle: Foto: Archiv, Cornelia Felsch

„Sitzrunde“ im nächtlichen Wald

Spannend wird es im Naturpark Stechlin-Ruppiner Land, wenn es dunkel wird. Die Naturwacht lädt am Freitag, 14. August, zu einer „Sitzrunde“ im abendlichen beziehungsweise nächtlichen Wald ein. Welche Nachtschwärmer sind dann unterwegs, schlafen auch die Bäume und welches Gefühl beschleicht die Menschen, wenn es Nacht wird?

Die Teilnehmer treffen sich um 20 Uhr an der Straße zwischen Menz und Rheinsberg, Abfahrt zum Großen Barschsee (Moorlehrpfad). Anmeldungen sind unter 033082/5 02 14 sowie unter 0170/ 7 92 69 47 möglich.

Von Cornelia Felsch