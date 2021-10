Trickbetrüger immer dreister – Das sind die neuen Maschen der Kriminellen

Neuruppin

Den Enkel-Trick kennt mittlerweile fast jeder – aber die Trickbetrüger haben zahlreiche neue Maschen. Cristin Knospe von der Polizeidirektion Nord warnt vor immer neuen miesen Tricks: „Man muss immer aufmerksam bleiben. Die Tricks werden ständig angepasst.“ Hier ein Überblick, welche Betrugsmaschen gerade in sind.

Der falsche Polizist

Um das Vertrauen ihrer Opfer zu gewinnen, geben sich Betrüger oft als Polizisten aus. Ein häufiger Trick ist folgende Geschichte: In der Nachbarschaft wurden angeblich Einbrecher gefasst. Bei ihnen wurde eine Liste von potenziellen Opfern gefunden und der Name des Betroffen sei darunter. Die Polizei sei jetzt hier, um die Wertsachen zu sichern.

Tipp:Die Polizei fragt niemals nach Geld oder Schmuck. Im Zweifel die Polizei vor Ort (in Neuruppin unter Tel. 03391-35 40) anrufen und nach Maßnahmen in der Umgebung fragen.

Love-Scimming (vorgetäuschte Liebe)

Am Telefon meldet sich freundlicher, interessierter Fremder auf der Suche nach einer Beziehung. Nach und nach wird mit Liebesversprechen und Komplimenten eine persönliche Beziehung zum Opfer aufgebaut. Die Täter schicken sogar gefälschte Fotos, damit das Opfer denkt, der Liebhaber sei echt. Irgendwann ist der vermeintliche Geliebte krank oder steckt in Schwierigkeiten und fragt nach Geld. Mit diesem Trick werden vor allem alleinstehende und einsame Menschen ins Visier genommen.

Tipp: Keinem Menschen vertrauen, der ungefragt Kontakt aufgenommen hat, stets kritisch und misstrauisch bleiben.

Falscher Handwerker

Kriminelle verschaffen sich durch falsche Identitäten Zugang in die Häuser ihrer Opfer. Dabei schlüpfen sie in die unterschiedlichsten Rollen: Sie kommen als Handwerker, Telefonanbieter oder als angebliche Pfleger, die etwa den Notknopf von Senioren überprüfen wollen. In der Wohnung lenken sie die Senioren ab, um Wertgegenstände oder Geld zu stehlen.

Tipp: Handwerker, Servicepersonal kommen nicht unangekündigt. Wenn ein Handwerker unangemeldet klingelt, erst bei der Firma anrufen und nachfragen.

Gewinnspiel

Glückwunsch! Im Gewinnspiel gewonnen! Ein Anrufer verspricht 70.000 Euro aus einer Lotterie. Die Auszahlung kann sofort beginnen, sobald eine saftige Bearbeitungsgebühr überwiesen wurde. Solche Gewinnversprechen am Telefon sind immer Quatsch.

Tipp: Selbst wenn man an einem Gewinnspiel teilgenommen haben sollte – seriöse Anbieter verlangen niemals Vorauszahlungen angeblicher Gebühren.

Versicherungsvertreter

Ein Vertreter einer Versicherung steht mit einem Beratungsangebot an der Tür und möchte über Finanzen sprechen. Er berichtet von hohen Renditen und einmaligen Investitionen, die aber sofort gekauft werden müssen – am besten in bar. Der „Versicherungsvertreter“ bietet sogar die Begleitung zur Bank an, um mehr Geld zu beschaffen. Tipp: Bei Geldgeschäft hat man immer eine Bedenkzeit. Niemals sofort unterschreiben, niemals sofort zahlen. Echte Versicherungen machen erst einem Vertrag und lassen sich das Geld dann überweisen.

Enkel-Trick

„Hallo Oma, rate mal, wer dran ist?“ – so geht der Enkeltrick immer los. Wenn Oma dann rät, ob es Enkel Paule ist, haben die Gauner schon den Fuß in der Tür. Danach bitten als falscher Enkel um Geld, weil sie angeblich schrecklich in der Klemme sitzen. Zum Abholen wird dann ein „guter Bekannter“ geschickt, den Oma natürlich noch nie gesehen hat. Gern wird noch ein Passwort für die Übergabe vereinbart, um Sicherheit zu suggerieren.

Tipp: Andere Familienmitglieder anrufen und nachfragen, ob das stimmen kann. Niemals die Rückruftaste drücken, um beim „Enkel“ noch mal nachzufragen. Nach dem Befinden von vermeintlichen „Familienmitgliedern“ fragen, die es gar nicht gibt.

Falschgeld

Es klingelt und draußen stehen Bankbeamte. Sie behaupten, Hinweise zu haben, dass die Bewohnerin Opfer eines Falschgeldbetrugs geworden ist. Jetzt müssten sie alles Geld mitnehmen, überprüfen und gegebenenfalls ersetzen. Für die Summe geben die falschen Bänker den Geschädigten eine wertlose Quittung.

Tipp: Banken machen keine Hausbesuche. Bei der angeblichen Bank anrufen, niemals Bargeld herausgeben.

Schock-Anrufe

Am Telefon meldet sich ein „Polizist“ oder „Mitarbeiter des Krankenhauses“ und berichtet von einem schweren Unfall eines Verwandten oder Freundes. Es wird eine hohe Summe verlangt, etwa für eine Krankenhausrechnung oder Kaution, um die Person aus dem Gefängnis zu befreien. Hier wird teilweise auch eine weinende und unverständlich schluchzende Person an den Apparat geholt, die das vermeintliche Opfer sein soll.

Tipp: Im deutschen Gesundheitssystem und der Justiz werden nie kurzfristig hohe Summen eingefordert.

Einbruchserien

Besonders in kleinen Orten informieren sich Kriminelle über lokale Ereignisse, um ungestört Einbrüche zu begehen. So kommt es vor, dass bei einer Beerdigung, während ein Großteil der Dorfbewohner auf dem Friedhof ist, die Einbrecher zuschlagen.

Tipp: Das Haus frühzeitig gegen Einbrecher sichern, dabei hilft die örtliche Polizei. Mit Zeitschaltuhren an verschiedenen Lampen Anwesenheit vortäuschen. Nachbarn bitten, ein Auge auf das Haus zu werfen.

Rentenpfändung

Trickbetrüger behaupten am Telefon, die Rente des Angerufenen werde gepfändet oder das Konto werde eingefroren, dies lasse sich nur durch eine höhere Zahlung verhindern. Häufig wird eine Überweisung auf ein ausländisches Konto gefordert.

Tipp: Eine Kontopfändung kommt nie aus heiterem Himmel, man hätte zuvor etliche Zahlungsaufforderungen bekommen müssen. Niemals Geld überweisen!

Von Till Eichenauer