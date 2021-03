Ostprignitz-Ruppin

Lange hat sich Fiona Dedow auf die kommenden Minuten vorbereitet. Mit ihrem Waldhorn steht die 14-jährige der Kreismusikschule Ostprignitz-Ruppin im leeren Saal auf der Bühne vor der Jury. Sie spielt ihr Stück – so gut, dass die Juroren entscheiden, die junge Musikerin zum Bundeswettbewerb nach Bremen im Mai zu schicken.

Lange war ungewiss, ob der Musikwettbewerb „Jugend musiziert“ in diesem Jahr überhaupt stattfindet. Vom 18. bis zum 21. März war es dann aber so weit. Die Jugend durfte musizieren. Die Altersgruppen von elf bis 14 Jahren gar vor Ort, an einem der fünf Standorte. Zunächst sollte Schwedt der alleinige Austragungsort des Wettbewerbs sein. Wegen der Corona-Pandemie kamen aber noch Falkensee, Potsdam, Cottbus und Bernau hinzu – um die Kontakte zu entzerren.

Die jungen Musiker gewannen 21 mal den ersten Platz

Die Altersgruppen von sieben bis zehn Jahren konnten nicht vor Ort spielen und reichten ihre vorab per Video aufgenommenen Stücke online ein. Trotz aller Umstände ist der Leiter der Kreismusikschule Ostprignitz-Ruppin, Harald Bölk, stolz auf seine jungen Musiker.

28 Talente der Schule haben insgesamt an dem Wettbewerb teilgenommen. 21 erste Plätze holten sie für sich und die Kreismusikschule, zudem ergatterten sie sieben mal den zweiten Platz. „Ich bin sehr stolz auf sie alle. Die Aufregungen war bei allen Musikern riesengroß, aber sie haben es toll gemacht“, sagt Harald Bölk zu den Leistungen seiner Schüler.

Harald Bölk sei froh, dass der Wettbewerb doch noch stattfand. Im kommenden Jahr hoffe er aber wieder zu einer Rückkehr der Normalität. Quelle: Henry Mundt

Besonders stolz ist er auf die Leistung von Fiona Dedow. Ihr prognostiziert Harald Bölk eine musikalische Berufung: „Von klein auf verfolgt sie systematisch ihr Ziel, Musikerin zu werden. Und dafür hat sie alles, was es braucht“, sagt er. Er sei gespannt, wie die 14-Jährige nun im Mai beim Bundeswettbewerb abschneidet. Um sich für den Bundeswettbewerb zu qualifizieren, mussten die Musiker mindestens 23 von möglichen 25 Punkten holen und der ersten Altersgruppe, also den 13 und 14 jährigen Jugendlichen, angehören.

Doch leicht sei es wegen der Pandemie nicht

Eine andere Musikerin hingegen hatte sich beim Schlittschuhlaufen kurz vor dem Wettbewerb am den Arm gebrochen. Dennoch konnte sie beim Wettbewerb am vergangenen Wochenende mit ihrer Trompete auf der Bühne stehen. Ihr Vater habe ihr dafür extra eine Halterung gebaut, in der die Trompete dann lag, während sie mit dem unversehrten Arm spielte. „Das zeigt, wie wichtig den Kindern der Wettbewerb ist“, findet Harald Bölk.

Doch einfach sei es für alle Beteiligten beim diesjährigen Wettbewerb wegen der Umstände der Corona-Pandemie nicht gewesen – weder für die Musiker, noch für die Lehrer. Normalerweise würden die Musiker zusammen mit den Lehrern schon im Sommer für den Wettbewerb üben und proben. Wegen der Pandemie fand die Vorbereitung aber überwiegend online statt. „Die Musiker konnten im vergangenem Jahr kein einziges Mal vor den Lehrern in Präsenz spielen. Erst seit dem 9. März, also kurz vor dem Wettbewerb, war das möglich“, erklärt Harald Bölk.

Das digitale Üben ersetzt nicht das Analoge

Und das virtuelle Üben gestaltete sich durchaus schwierig. Wegen der Übertragungsraten des Internets sei es für die Lehrer schwer gewesen, die Töne einwandfrei zu hören, teilweise gab es gar Verzögerungen, wenn die Musiker vorgespielt haben.

Auch sollte der Regionalwettbewerb eigentlich schon im Januar dieses Jahres stattfinden. Weil dies wegen der Pandemie nicht möglich war, wurde entschieden, ihn mit dem Landeswettbewerb vom 18. bis zum 21. März gemeinsam auszutragen. Dabei galten strenge Sicherheits- und Hygienestandards. Die Säle mussten leer bleiben, Publikum war nicht zugelassen. „Wir konnten uns auch nicht die Stücke der anderen Teilnehmer anschauen“, sagt Harald Bölk.

Insgesamt sei er aber froh darüber, dass der Wettbewerb nicht gänzlich abgesagt wurde und stattfinden konnte. Bölk hofft aber darauf, dass der Wettbewerb im kommendem Jahr wieder wie gewohnt ablaufen kann. „Keiner will das beibehalten. Musik lebt vom Gemeinschaftlichen“, sagt er.

Von Steve Reutter