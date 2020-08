In Berlin haben die Rettungskräfte kürzlich wegen der vielen Hitze-Notfälle den Ausnahmezustand ausgerufen. In Ostprignitz-Ruppin hingegen verzeichnen Rettungsdienst und Krankenhaus keinen Anstieg von Hilfesuchenden mit Hitzebeschwerden.

Trotz Hitze nicht mehr Notfälle in Ostprignitz-Ruppin

