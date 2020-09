Temnitztal

Leicht hügeliges Land, weite Felder, kleine Dörfer – das ist der Arbeitsplatz von Daniela Horn. Die 42-Jährige aus Dabergotz ( Ostprignitz-Ruppin) ist Briefzustellerin. In ihrem Dienstwagen mit dem weithin sichtbaren Turbo-Post-Logo biegt sie in dem zur Gemeinde Temnitztal gehörenden Dorf Wildberg in die Kirchstraße ein und hält direkt vor der Feldsteinkirche mit markantem spitzem Kirchturm. Beim Haus gegenüber wirft sie einen schweren Umschlag im A4-Format in den Briefkasten, der direkt am Gartentor montiert ist. Das ist bequem. Keine Stufen, kein kläffender Hund. Nach etwa hundert Metern hält sie wieder, vor einer Einrichtung des betreuten Wohnens. Hier hat sie gleich einen ganzen Stapel von Briefen zuzustellen und kommt am Eingang mit einem der Bewohner ins Gespräch. „Heute muss man die Sonne genießen, solange es noch nicht so heiß ist“, sagt sie. Der Mann stimmt zu. Jetzt sei die Temperatur noch angenehm, aber an einem heißen Augusttag wie diesem verbringe man die Mittagshitze am besten drinnen.

Bei der Briefzustellung kommt Daniela Horn auch mit den Menschen ins Gespräch, hier bei einer Einrichtung des betreuten Wohnens in Wildberg. Quelle: André Reichel

Arbeitsbeginn um 5 Uhr früh

Daniela Horns Arbeitstag beginnt immer schon um fünf Uhr früh, da ist es auch im Hochsommer noch kühl. Bis zu Tausend Briefe muss sie sortieren, bevor sie auf Tour geht. In den Sommermonaten sind es meist nur etwa halb so viele. Deshalb war sie an diesem Tag schon nach einer Stunde fertig und konnte sich ins Auto setzen. Private Sendungen mit handschriftlicher Adressangabe oder gar Liebesbriefe hat die Zustellerin mit dem roten Turbo-Post-Shirt fast nie in ihrer Tasche. „Meistens sind es Rechnungen, amtliche Schreiben, Bußgeldbescheide etwa, oder auch mal Kataloge“, zählt sie auf.

Täglich 80 Kilometer

Seit 2015 arbeitet Daniela Horn für die Turbo Post. Ihre Stammroute beginnt im Neuruppiner Ortsteil Bechlin und führt über Werder, Dabergotz, Wildberg und Rohrlack bis nach Manker. 80 Kilometer legt sie dabei jeden Tag mit dem Auto zurück. Zu Beginn, in Bechlin, muss sie in einigen Häusern Treppen steigen, um die Post in die Briefschlitze an den Wohnungen zu werfen. Aber der größte Teil der Tour ist sehr ländlich. Während in städtischen Bereichen auch Boten mit Fahrrädern im Firmenrot unterwegs sind, geht es auf dem Lande nicht ohne Pkw. Manchmal fährt Daniela Horn auch benachbarte Strecken, um Kollegen bei Urlaub oder Krankheit zu vertreten. Ihre Arbeit macht die Postzustellerin sehr gern. Mit aggressiven Hunden beispielsweise habe sie noch nie Probleme gehabt, sagt sie. Kompliziert sei es höchstens am Anfang gewesen, als sie sich in die Routen einarbeiten musste. Schließlich ist nicht an jedem Grundstück eine Hausnummer zu sehen und auch manche Briefkästen sind nicht korrekt beschriftet. „Das muss man lernen, dann hat man es irgendwann drin“, erklärt. Nach fünf Jahren als Postbotin kennt sie sich in den Dörfern besser aus als manche Bewohner.

In ihrer Freizeit fährt sie gerne Oldtimer

In ihrer Freizeit begeistert sich Daniela Horn gemeinsam mit ihrem Mann für Oldtimer, insbesondere für sehr große. Mehrere W50-Lastwagen, die vor 1990 in Ludwigsfelde ( Teltow-Fläming) in den IFA-Automobilwerken gebaut wurden, stehen auf ihrem großen Grundstück, außerdem ein Traktor der Baureihe ZT. „Ich selbst fahre eine alte Feuerwehr“, berichtet sie. Natürlich ebenfalls auf der Basis eines W50. Normalerweise finden im Sommer immer große Treffen der Oldtimerszene statt, auch im Land Brandenburg. Das musste in diesem Jahr wegen Corona entfallen. Aber 2021 werden Daniela Horn und ihr Mann auch wieder ihre besten Oldtimer präsentieren.

Von Ulrich Nettelstroth