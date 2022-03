Umfrage in der Prignitz: Gelbe Tonne oder gelber Sack?

Perleberg

Die Kreisverwaltung bittet die Prignitzerinnen und Prignitzer um ihre Mithilfe. In regelmäßigen Abständen wird gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz das Abfallwirtschaftskonzept fortgeschrieben. Darin steht, wie die Abfallentsorgung im Landkreis organisiert werden soll.

Abstimmung online und per Fragebogen möglich

In diesem Fall ist nun auch die Prignitzer Bevölkerung gefragt. Um ein umfassendes Meinungsbild zu erhalten, startet der Landkreis eine entsprechende Befragung. In der Zeit vom 16. bis 31. März 2022 haben alle Haushalte die Möglichkeit, ihre Ansichten und Ideen mitzuteilen. Die Teilnahme ist online unter www.landkreis-prignitz.de/de/abfallumfrage-2022 oder telefonisch unter 03876/71 37 66 – montags bis freitags jeweils von 9 bis 13 Uhr möglich. Es kann aber auch der gedruckte Fragebogen, der am 16. März 2022 in alle erreichbaren Haushalte verteilt wird, an den Landkreis Prignitz zurückgeschickt werden.

Kreistag entscheidet auf Grundlage der Umfrage

Eingearbeitet ist neben Fragen zur Zufriedenheit und Verbesserungsmöglichkeiten auch die durch viele schon erwartete Abfrage zum bevorzugten Entsorgungssystem für Leichtverpackungen. Nach Auswertung der Umfrage entscheidet der Kreistag, ob in der Prignitz in den nächsten Jahren die Gelbe Tonne Einzug hält oder weiterhin der Gelbe Sack genutzt wird.

Bei der Befragung wird der Landkreis Prignitz durch die Gavia GmbH aus Berlin unterstützt. Diese Firma besetzt unter anderem die Telefonhotline und wertet die eingegangenen Antworten für den Landkreis aus.

